Ikea har skrotat flera planerade butiksöppningar i Storbritannien. Enligt den brittiska Ikea-chefen är företagsskatterna där de högsta på någon av koncernens europeiska marknader, och de pengar som var avsedda för landet kan i stället hamna i andra länder.
Ikea stoppar nya butiker i Storbritannien – skyller på skatterna
Planerna gällde mindre butiker. Det är det format som Ikea under de senaste åren har använt för att ta sig från externhandelsområdena in i stadskärnorna. Bolaget vill inte säga var de nya enheterna skulle ha legat.
”Det finns orter där vi planerade att öppna en ny enhet, och de planerna har övergetts på grund av kostnaderna vi har och komplexiteten på marknaden”, säger David McCabe, vd för Ikea i Storbritannien och Irland, till The Guardian.
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Enligt McCabe betalar den brittiska verksamheten mer i företagsskatter än Ikea gör på någon annan europeisk marknad. I hela världen är det bara i USA och Kina som Ikea betalar mer. McCabe hoppas att projekten kan återupplivas, men han varnar för att investeringarna annars går till andra europeiska länder, rapporterar Retail Gazette.
Kritik mot budgeten
Det handlar främst om business rates, den brittiska skatten på kommersiella fastigheter. Den beräknas på byggnadens hyresvärde och inte på bolagets intjäning, så den slår hårdast mot handlare som behöver stora ytor. Sedan april betalar dessutom de största fastigheterna, med ett taxeringsvärde på minst 500 000 pund, en högre skattesats. Intäkterna ska finansiera lättnader för mindre butiker, skriver European Business Magazine.
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McCabe kallar den budget som finansminister John Healey lade fram i oktober för en ”missad möjlighet att stötta handlare under verklig press”. Ikea för fortfarande samtal med regeringen.
Svag försäljning
Beskedet kom samtidigt som Ikea redovisade siffrorna för det brittiska verksamhetsåret, som löpte till slutet av augusti. Omsättningen ökade med 0,5 procent till 2,26 miljarder pund, vilket motsvarar knappt 30 miljarder kronor. Året innan föll försäljningen med 2,1 procent till 2,25 miljarder pund, enligt Ikeas bokslut. Ikea UK ligger därmed fortfarande under de 2,30 miljarder pund som verksamheten omsatte räkenskapsåret 2024.
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Under årets första fyra månader växte försäljningen med 4,7 procent, men under andra halvåret föll den. Svagt konsumentförtroende och hårt pressade hushållsbudgetar har fått kunderna att skjuta upp större köp. I stället för att byta ut hela sovrum köper de mindre saker och nya textilier.
”Vi tror inte att det kommer någon plötslig, mirakulös vändning i förtroendet”, säger David McCabe till The Guardian.
Ikea har lagt 54 miljoner pund på att sänka priserna med i snitt 20 procent på 425 produkter, däribland bokhyllan Billy och fåtöljen Poäng. Även på andra marknader har Ikea sänkt priserna kraftigt.
Fjärde största marknaden
Storbritannien är en viktig marknad för Ingka Group, som driver merparten av världens Ikea-varuhus. Räkenskapsåret 2025 stod landet för 6,8 procent av Ingkas detaljhandelsförsäljning. Det gjorde Storbritannien till koncernens fjärde största marknad efter Tyskland, USA och Frankrike, enligt Ingkas årsredovisning.
Ikea har satsat tungt på mindre format i landet. Sedan förra året har bolaget öppnat butiker på Oxford Street i London, i det tidigare flaggskeppet för Topshop, samt i Brighton, Norwich, York och Chester. Det har också öppnat planeringsstudior för kök och sovrum i Dundee och Aberdeen. Ingka har dessutom köpt gallerian Kings Mall i västra London.
Nyheten från Storbritannien kommer i ett tufft läge för hela Ikea. Under räkenskapsåret 2026 föll Ikeas globala detaljhandelsförsäljning med 1,9 procent till 43,8 miljarder euro, och det är tredje året i rad som försäljningen minskar. Inom Ingka har vd Juvencio Maeztu samtidigt skakat om koncernledningen.