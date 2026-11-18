Planerna gällde mindre butiker. Det är det format som Ikea under de senaste åren har använt för att ta sig från externhandelsområdena in i stadskärnorna. Bolaget vill inte säga var de nya enheterna skulle ha legat.

”Det finns orter där vi planerade att öppna en ny enhet, och de planerna har övergetts på grund av kostnaderna vi har och komplexiteten på marknaden”, säger David McCabe, vd för Ikea i Storbritannien och Irland, till The Guardian.

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Enligt McCabe betalar den brittiska verksamheten mer i företagsskatter än Ikea gör på någon annan europeisk marknad. I hela världen är det bara i USA och Kina som Ikea betalar mer. McCabe hoppas att projekten kan återupplivas, men han varnar för att investeringarna annars går till andra europeiska länder, rapporterar Retail Gazette.

Kritik mot budgeten

Det handlar främst om business rates, den brittiska skatten på kommersiella fastigheter. Den beräknas på byggnadens hyresvärde och inte på bolagets intjäning, så den slår hårdast mot handlare som behöver stora ytor. Sedan april betalar dessutom de största fastigheterna, med ett taxeringsvärde på minst 500 000 pund, en högre skattesats. Intäkterna ska finansiera lättnader för mindre butiker, skriver European Business Magazine.

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McCabe kallar den budget som finansminister John Healey lade fram i oktober för en ”missad möjlighet att stötta handlare under verklig press”. Ikea för fortfarande samtal med regeringen.