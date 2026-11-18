Amancio Ortega fortsätter att bygga ut sitt fastighetsimperium i USA.

Inditex-grundaren har genom sitt investeringsbolag Pontegadea köpt bostadshuset The Sinclair i Chicago för omkring 180 miljoner euro, motsvarande drygt 2 miljarder kronor.

Fastigheten ligger i det exklusiva området Gold Coast och omfattar 390 hyreslägenheter fördelade på 35 våningar.

Köpte 50-våningshus

Byggnaden uppfördes 2017 av fastighetsutvecklaren Fifield Cos, som nu säljer den vidare. Affären är en av de större fastighetstransaktionerna i Chicago under senare år, skriver El País.

Köpet kommer bara veckor efter att Ortega slutfört ytterligare en stor affär i staden. I oktober förvärvade Pontegadea kontorsskyskrapan One North Wacker, en 50 våningar hög byggnad i Chicagos finansdistrikt Loop.

Prislappen landade på 550 miljoner dollar, motsvarande drygt 5,5 miljarder kronor.

Ortega har under senare år ökat sina investeringar i amerikanska hyresbostäder. I Chicago köpte Pontegadea redan 2023 ett bostadshus på West Madison Street för 232 miljoner dollar.

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