Zara-grundaren Amancio Ortega tycks se Chicago som en intressant framtidsstad. Han har nu köpt flera lyxhus i staden, det senaste med 390 lägenheter.
Zaras grundare köper 390 lyxlägenheter i Chicago – betalar flera miljarder
Amancio Ortega fortsätter att bygga ut sitt fastighetsimperium i USA.
Inditex-grundaren har genom sitt investeringsbolag Pontegadea köpt bostadshuset The Sinclair i Chicago för omkring 180 miljoner euro, motsvarande drygt 2 miljarder kronor.
Fastigheten ligger i det exklusiva området Gold Coast och omfattar 390 hyreslägenheter fördelade på 35 våningar.
Köpte 50-våningshus
Byggnaden uppfördes 2017 av fastighetsutvecklaren Fifield Cos, som nu säljer den vidare. Affären är en av de större fastighetstransaktionerna i Chicago under senare år, skriver El País.
Köpet kommer bara veckor efter att Ortega slutfört ytterligare en stor affär i staden. I oktober förvärvade Pontegadea kontorsskyskrapan One North Wacker, en 50 våningar hög byggnad i Chicagos finansdistrikt Loop.
Prislappen landade på 550 miljoner dollar, motsvarande drygt 5,5 miljarder kronor.
Ortega har under senare år ökat sina investeringar i amerikanska hyresbostäder. I Chicago köpte Pontegadea redan 2023 ett bostadshus på West Madison Street för 232 miljoner dollar.
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Ligger i exklusivt område
Bolaget äger även hotellet Eurostars Magnificent Mile, som förvärvades 2019 för omkring 65 miljoner dollar.
I juli i år genomförde fastighetsbolaget ytterligare ett bostadsköp i USA, då en lyxbostadsfastighet för uthyrning i Boston förvärvades för 234 miljoner dollar.
Sammantaget har Pontegadeas investeringar i exklusiva hyresbostäder på den amerikanska marknaden uppgått till omkring 1,35 miljarder euro under de senaste åren.
The Sinclair erbjuder bland annat utomhuspool, spa, gym, yogastudio, gemensamt kök och bemannad reception dygnet runt. Fastigheten ligger i Gold Coast, ett av Chicagos mest exklusiva områden med ett stort utbud av lyxbutiker.
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Har en stor förmögenhet
Ortegas fastighetsportfölj värderas till över 21 miljarder euro. Förmögenheten kommer till stor del från hans ägande i klädjätten Inditex, där han kontrollerar omkring 60 procent av aktierna.
De omfattande utdelningarna från bolaget har under lång tid finansierat hans fastighetsköp.
Enligt uppskattningar uppgår Ortegas personliga förmögenhet till omkring 1 500 miljarder kronor och han är därmed en av Europas rikaste personer.
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