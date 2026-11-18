Disney presenterade ett mål om årliga kostnadsbesparingar på omkring 3 miljarder dollar till 2029, delvis genom personalminskningar. Finanschefen signalerar ytterligare neddragningar efter flera tidigare omgångar. Samtidigt har streamingverksamhetens lönsamhet förbättrats kraftigt.
Disney jagar 3 miljarder dollar i besparingar – uppsägningar väntar
Underhållningsjätten Disney lade på tisdagen fram en rapport för det fjärde kvartalet i brutet räkenskapsår som slog analytikernas förväntningar. Det glada beskedet kom ändå med en baksida för personalen.
I aktieägarbrevet skriver ledningen att bolaget befinner sig mitt i ett effektiviseringsprogram. Målet är att programmet ska ge årliga besparingar på rörelsekostnaderna på omkring 3 miljarder dollar till räkenskapsåret 2029.
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Finanschefen Hugh Johnston lägger inte fingrarna emellan när han får frågan om vad det innebär för de anställda.
”Vi räknar med fler uppsägningar”, säger han till CNBC.
Enligt CNBC ingår de uppsägningsomgångar som Disney har genomfört under de senaste månaderna i besparingsprogrammet. Johnston har inte sagt när nästa omgång kommer eller hur många den berör, och aktieägarbrevet innehåller inga detaljer om det heller.
Tusentals jobb har redan försvunnit
Neddragningarna är inget nytt för Disney. Mellan 2023 och 2025 försvann omkring 8 000 tjänster, vilket enligt bolaget gav besparingar på runt 7,5 miljarder dollar.
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I våras inledde den nya vd:n Josh D’Amaro sin första stora uppsägningsrunda. Omkring 1 000 anställda fick gå, bland annat inom marknadsföring, filmstudion, ESPN och delar av tekniksidan. D’Amaro tog över efter Bob Iger i mars och fick en skakig start på jobbet.
Enligt Tipranks har vissa team dessutom fått i uppdrag att hitta sätt att sänka sina årliga kostnader med upp till 20 procent.
Streamingvinsten dubblades
Rapporten i sig var stark. Intäkterna ökade med 16 procent till 25,9 miljarder dollar, och justerad vinst per aktie landade på 1,77 dollar mot 1,11 dollar ett år tidigare. Analytikerna hade enligt Deadline räknat med 25,16 miljarder dollar respektive 1,68 dollar.
Mest iögonfallande är streamingen. Rörelseresultatet för Disney+ och Hulu steg från 402 miljoner dollar till 824 miljoner, alltså mer än en fördubbling. Intäkterna i streamingverksamheten ökade med 19 procent till drygt 6 miljarder dollar.
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Upplevelsesegmentet, alltså nöjesparker, kryssningar och konsumentprodukter, ökade rörelseresultatet med 20 procent till 2,25 miljarder dollar. Bolaget pekar dock på fortsatt svag efterfrågan vid parkerna i Shanghai och Hongkong.
Siffrorna ska läsas med viss försiktighet. Kvartalet innehöll en extra vecka, en så kallad 53:e vecka, jämfört med samma period året innan, rapporterar Variety.
Pengarna går tillbaka till innehåll
Ledningen har varit tydlig med att besparingarna i första hand ska finansiera framtida tillväxt, inte förbättra marginalerna. Innehållsbudgeten för nästa år höjs med omkring 2 miljarder dollar till runt 26 miljarder.
Investerarna har värmt upp för D’Amaros strategi, som bygger på streaming och AI. AI-satsningen har dock fått sig en törn under året. Det treåriga miljardavtalet med OpenAI, som lät användare av videotjänsten Sora skapa klipp med figurer som Musse Pigg och Yoda, skrotades i våras när OpenAI lade ned Sora. Disney har sagt att bolaget fortsätter att samarbeta med andra AI-plattformar. Aktien hade stigit kraftigt inför rapporten men vände nedåt under tisdagen trots det starka utfallet.
Utöver besparingsbeskedet höjer Disney utdelningen med 33 procent. Ledningen räknar med att den justerade vinsten per aktie växer med tvåsiffriga tal under räkenskapsåret 2027.
D’Amaros start har granskats hårt även av andra medier, men det som avgör framöver är om streamingvinsten fortsätter att växa i samma takt som kostnaderna kapas.