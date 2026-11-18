Underhållningsjätten Disney lade på tisdagen fram en rapport för det fjärde kvartalet i brutet räkenskapsår som slog analytikernas förväntningar. Det glada beskedet kom ändå med en baksida för personalen.

I aktieägarbrevet skriver ledningen att bolaget befinner sig mitt i ett effektiviseringsprogram. Målet är att programmet ska ge årliga besparingar på rörelsekostnaderna på omkring 3 miljarder dollar till räkenskapsåret 2029.

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Finanschefen Hugh Johnston lägger inte fingrarna emellan när han får frågan om vad det innebär för de anställda.

”Vi räknar med fler uppsägningar”, säger han till CNBC.

Enligt CNBC ingår de uppsägningsomgångar som Disney har genomfört under de senaste månaderna i besparingsprogrammet. Johnston har inte sagt när nästa omgång kommer eller hur många den berör, och aktieägarbrevet innehåller inga detaljer om det heller.

Tusentals jobb har redan försvunnit

Neddragningarna är inget nytt för Disney. Mellan 2023 och 2025 försvann omkring 8 000 tjänster, vilket enligt bolaget gav besparingar på runt 7,5 miljarder dollar.

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I våras inledde den nya vd:n Josh D’Amaro sin första stora uppsägningsrunda. Omkring 1 000 anställda fick gå, bland annat inom marknadsföring, filmstudion, ESPN och delar av tekniksidan. D’Amaro tog över efter Bob Iger i mars och fick en skakig start på jobbet.

Enligt Tipranks har vissa team dessutom fått i uppdrag att hitta sätt att sänka sina årliga kostnader med upp till 20 procent.