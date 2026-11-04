AMD:s AI-avtal kostar över en miljard dollar – kunderna kan bli storägare

AMD redovisade i sin rapport för tredje kvartalet en kostnad på 1 097 miljoner dollar, motsvarande drygt 10 miljarder kronor eller 66 cent per aktie. Det framgår av bolagets kvartalsrapport.

Kostnaden påverkar inte kassan. Den avser teckningsoptioner som AMD har gett OpenAI och Meta, och den tas upp nu när leveranserna enligt avtalen börjar komma i gång, rapporterar Reuters.

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Posten är en av förklaringarna till att vinsten per aktie stannade på 1,46 dollar enligt redovisningsreglerna. I AMD:s justerade mått blev den 2,09 dollar.

Aktier för en cent styck

AMD tecknade avtalet med OpenAI i oktober 2025. I februari i år följde Meta, som enligt Reuters kan köpa AI-chip för upp till 60 miljarder dollar under fem år.

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Båda kunderna har rätt att köpa upp till 160 miljoner AMD-aktier vardera för en cent per aktie. Det framgår av AMD:s delårsrapport till den amerikanska finansinspektionen SEC.

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Optionerna faller ut i omgångar. Villkoren är kopplade till hur mycket AI-chip kunderna köper och till AMD:s aktiekurs. För Metas sista omgång krävs att aktien når 600 dollar, enligt AMD:s börsmeddelande från februari.

Realtids beräkning visar hur mycket som står på spel. Tillsammans motsvarar de 320 miljoner aktierna omkring 20 procent av AMD:s nuvarande cirka 1,64 miljarder aktier. Efter en nyemission skulle OpenAI och Meta äga drygt 16 procent av bolaget. Med en aktiekurs kring 540 dollar är aktierna värda omkring 170 miljarder dollar.