Chiptillverkaren AMD har bokfört en kostnad på 1,1 miljarder dollar för teckningsoptioner som OpenAI och Meta fått i utbyte mot jättelika chipbeställningar. Om avtalen utnyttjas fullt ut kan AI-bolagen tillsammans äga runt en sjättedel av AMD.
AMD:s AI-avtal kostar över en miljard dollar – kunderna kan bli storägare
AMD redovisade i sin rapport för tredje kvartalet en kostnad på 1 097 miljoner dollar, motsvarande drygt 10 miljarder kronor eller 66 cent per aktie. Det framgår av bolagets kvartalsrapport.
Kostnaden påverkar inte kassan. Den avser teckningsoptioner som AMD har gett OpenAI och Meta, och den tas upp nu när leveranserna enligt avtalen börjar komma i gång, rapporterar Reuters.
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Posten är en av förklaringarna till att vinsten per aktie stannade på 1,46 dollar enligt redovisningsreglerna. I AMD:s justerade mått blev den 2,09 dollar.
Aktier för en cent styck
AMD tecknade avtalet med OpenAI i oktober 2025. I februari i år följde Meta, som enligt Reuters kan köpa AI-chip för upp till 60 miljarder dollar under fem år.
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Båda kunderna har rätt att köpa upp till 160 miljoner AMD-aktier vardera för en cent per aktie. Det framgår av AMD:s delårsrapport till den amerikanska finansinspektionen SEC.
Optionerna faller ut i omgångar. Villkoren är kopplade till hur mycket AI-chip kunderna köper och till AMD:s aktiekurs. För Metas sista omgång krävs att aktien når 600 dollar, enligt AMD:s börsmeddelande från februari.
Realtids beräkning visar hur mycket som står på spel. Tillsammans motsvarar de 320 miljoner aktierna omkring 20 procent av AMD:s nuvarande cirka 1,64 miljarder aktier. Efter en nyemission skulle OpenAI och Meta äga drygt 16 procent av bolaget. Med en aktiekurs kring 540 dollar är aktierna värda omkring 170 miljarder dollar.
Kostnaden växer med kursen
Kostnaden beter sig på ett sätt som kan verka bakvänt. Enligt rapporten värderas optionerna om varje kvartal, och värdet styrs främst av AMD:s aktiekurs. Ju bättre aktien går, desto dyrare blir avtalen på pappret.
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Finanschefen Jean Hu sa under analytikersamtalet att de kvartalsvisa omvärderingarna väntas öka framöver, enligt Seeking Alpha. Själva utspädningen för aktieägarna börjar först när kunderna uppfyller villkoren för leveranser och andra kommersiella krav. AMD räknar med att ge mer besked om tidpunkten under 2027.
Cirkulär AI-ekonomi
Upplägget är en del av en växande trend där chip- och molnbolag använder ägarandelar för att låsa in långsiktiga köp från ett fåtal AI-kunder. Chipbolaget Cerebras har gett OpenAI optioner mot ett åtagande på 20 miljarder dollar. Marvell har gett Google rätt att köpa aktier för 12,2 miljarder dollar.
Kritiker menar att det visar hur cirkulär AI-boomen har blivit, med bolag som är kunder, leverantörer och investerare i varandra samtidigt. Även Nvidia letar efter nya sätt att finansiera kundernas chipköp.
AMD har också ett avtal med Anthropic. Där är det i stället AMD som har åtagit sig att investera i AI-bolaget.
”Jag tror att incitamenten spelade roll för en del av försäljningen, men den större frågan är att det finns ett uppdämt behov av ett seriöst alternativ till Nvidia”, säger Bob O’Donnell, chefsanalytiker på Technalysis Research, till Reuters.
Rekordkvartal
Avtalen började samtidigt synas i försäljningen. Omsättningen steg 45 procent till rekordhöga 13,4 miljarder dollar. Datacenterdivisionen nästan fördubblades till 8,5 miljarder dollar.
För fjärde kvartalet räknar AMD med en omsättning på omkring 17 miljarder dollar. Prognosen fick aktien att stiga med 8 procent i efterhandeln.
Det är drygt ett år sedan OpenAI-avtalet fick aktien att rusa. Sedan dess har vd Lisa Su även köpt sig uppåt i AI-kedjan, bland annat genom köpet av World Labs.