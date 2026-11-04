Turkiets justitieminister uppger att en organiserad finanshärva sträcker sig ända upp i landets finansbyråkrati. Tillgångar värda omkring 30 miljarder turkiska lira har hittills lämnats tillbaka via ett särskilt återbetalningskonto.
433 misstänkta i enorm fondhärva – 112 häktade
Det som började som en fondkris i september beskrivs nu av den turkiska regeringen som en organiserad brottslig struktur med förgreningar in i landets tillsynsmyndigheter.
”Strukturen vi står inför är inte begränsad till en enkel börsmanipulation. Det har konstaterats att det rör sig om en omfattande brottsorganisation”, sa justitieminister Akın Gürlek vid en presskonferens i Ankara på tisdagen, enligt justitieministeriet.
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Utredningen, som leds av överåklagarämbetet i Istanbul, omfattar enligt Gürlek 433 misstänkta. Av dem sitter 112 häktade, 186 har försatts under rättslig kontroll i väntan på rättegång och 38 är på flykt och efterlysta. Myndigheterna har dessutom frusit tillgångar och spärrat bankkonton för 359 privatpersoner och 111 bolag.
”Har infiltrerat tillsynen”
Enligt ministern började utredningen hos aktörer på marknaden men har sedan nått den högsta nivån i finansbyråkratin.
”Närvaron av ett nätverk som infiltrerat våra högsta tillsynsmekanismer har i dag blivit mycket tydlig”, sade Gürlek.
Han beskriver ett hierarkiskt samarbete mellan ”börsbyråkrater”, de som manipulerade kurserna och medier. Personer med kontroll över pengaflödena ska ha byggt upp ett mutsystem för att sätta tillsynen ur spel. Målet ska ha varit att driva upp vissa aktier, suga upp likviditeten och ta kontroll över marknaden.
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Rättsliga åtgärder har enligt Gürlek vidtagits mot byråkrater på alla nivåer, privatpersoner, bolag och ”politiska profiler”, utan att han gav några namn.
Den mest uppmärksammade gripne är Korkmaz Enes Ergun, vd för Istanbulbörsen Borsa Istanbul, som togs in i helgen misstänkt för mutbrott och för att tillhöra en kriminell organisation, enligt Turkish Minute. En domstol i Istanbul häktade honom på måndagen, rapporterar Türkiye Today. Samma dag beordrades ytterligare sex personer gripna, bland dem en tidigare vice ordförande för kapitalmarknadsmyndigheten SPK.
Härvan har också nått regeringspartiet. En av AKP:s högre företrädare har avgått efter anklagelser om sina investeringar.
En bråkdel tillbaka
Gürlek uppger att pengar, fastigheter och aktier värda omkring 30 miljarder lira hittills har lämnats tillbaka. Det har skett frivilligt, via ett konto som inrättats hos den statliga insättningsgarantifonden TMSF. Beloppet motsvarar runt 600 miljoner dollar.
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Summan kan verka stor, men enligt oppositionstidningen BirGün motsvarar den bara omkring 16 procent av de närmare 188 miljarder lira i olagliga vinster som identifierats i tre av fonderna.
97 miljarder utbetalda
Samtidigt pågår avvecklingen. Ett regeringsråd under ledning av vicepresident Cevdet Yılmaz sammanträdde på tisdagen för nionde gången.
Enligt regeringens kommunikationsdirektorat hade 97,3 miljarder lira betalats ut till 247 839 investerare i 100 fonder fram till den 30 oktober. Investerare som bedömts ha gjort orimliga vinster har undantagits från delbetalningarna.
Krisen bröt ut i september när fonder inte kunde möta investerarnas uttag. SPK beordrade den 17 september avveckling av 131 fonder hos sju förvaltare, med totalt 455 758 andelsägare. Realtid har tidigare skrivit om fonden som steg 60 000 procent på tre år, och om att Turkiet riskerar att nedgraderas av indexleverantören MSCI.