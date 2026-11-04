433 misstänkta i enorm fondhärva – 112 häktade

Det som började som en fondkris i september beskrivs nu av den turkiska regeringen som en organiserad brottslig struktur med förgreningar in i landets tillsynsmyndigheter.

”Strukturen vi står inför är inte begränsad till en enkel börsmanipulation. Det har konstaterats att det rör sig om en omfattande brottsorganisation”, sa justitieminister Akın Gürlek vid en presskonferens i Ankara på tisdagen, enligt justitieministeriet.

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Utredningen, som leds av överåklagarämbetet i Istanbul, omfattar enligt Gürlek 433 misstänkta. Av dem sitter 112 häktade, 186 har försatts under rättslig kontroll i väntan på rättegång och 38 är på flykt och efterlysta. Myndigheterna har dessutom frusit tillgångar och spärrat bankkonton för 359 privatpersoner och 111 bolag.

”Har infiltrerat tillsynen”

Enligt ministern började utredningen hos aktörer på marknaden men har sedan nått den högsta nivån i finansbyråkratin.

”Närvaron av ett nätverk som infiltrerat våra högsta tillsynsmekanismer har i dag blivit mycket tydlig”, sade Gürlek.

Han beskriver ett hierarkiskt samarbete mellan ”börsbyråkrater”, de som manipulerade kurserna och medier. Personer med kontroll över pengaflödena ska ha byggt upp ett mutsystem för att sätta tillsynen ur spel. Målet ska ha varit att driva upp vissa aktier, suga upp likviditeten och ta kontroll över marknaden.

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Rättsliga åtgärder har enligt Gürlek vidtagits mot byråkrater på alla nivåer, privatpersoner, bolag och ”politiska profiler”, utan att han gav några namn.

Den mest uppmärksammade gripne är Korkmaz Enes Ergun, vd för Istanbulbörsen Borsa Istanbul, som togs in i helgen misstänkt för mutbrott och för att tillhöra en kriminell organisation, enligt Turkish Minute. En domstol i Istanbul häktade honom på måndagen, rapporterar Türkiye Today. Samma dag beordrades ytterligare sex personer gripna, bland dem en tidigare vice ordförande för kapitalmarknadsmyndigheten SPK.

Härvan har också nått regeringspartiet. En av AKP:s högre företrädare har avgått efter anklagelser om sina investeringar.