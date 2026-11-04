Miljardregn över Zaras grundare – nu sex gånger rikare än H&M-Persson

Amancio Ortega, som fyllde 90 år i mars, toppar återigen Forbes Españas årliga lista över landets 100 rikaste personer. Hans förmögenhet uppskattas till 125,2 miljarder euro, 15,3 miljarder euro mer än på fjolårets lista.

Med Riksbankens kurs från tisdagen motsvarar det omkring 1 370 miljarder kronor. Bara ökningen under året, närmare 170 miljarder kronor, motsvarar ungefär tre fjärdedelar av vad Sveriges rikaste person är värd totalt.

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Enligt Forbes España förklaras lyftet av att Inditex-aktien har återhämtat sig efter ett svagare 2025. Ortega kontrollerar knappt 60 procent av bolaget. Via investmentbolaget Pontegadea har han gjort om utdelningarna till en av Europas största fastighetsportföljer, och han har även investeringar inom energi, logistik och infrastruktur. I slutet av juli låg han nia på Forbes globala miljardärslista.

Avståndet ner till tvåan på den spanska listan är stort. Dottern Sandra Ortega har en förmögenhet på 11,5 miljarder euro.

Persson på en bråkdel

Stefan Persson äger nästan hälften av H&M. I mars värderade Affärsvärlden hans förmögenhet till 223,6 miljarder kronor. I mitten av oktober låg han på 20,5 miljarder dollar enligt Forbes realtidsindex, vilket motsvarar ungefär 200 miljarder kronor.

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Beroende på vilken mätpunkt man väljer är Ortega alltså mellan sex och sju gånger så förmögen som Persson.

Familjen Persson har fortsatt att köpa H&M-aktier i mångmiljonbelopp.