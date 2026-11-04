Zara-grundaren Amancio Ortegas förmögenhet har på ett år vuxit med motsvarande närmare 170 miljarder kronor, till omkring 1 370 miljarder kronor, enligt Forbes nya lista över Spaniens rikaste. Det är mer än sex gånger så mycket som H&M-arvtagaren Stefan Perssons förmögenhet. Samtidigt växer Inditex snabbare än H&M och har mer än dubbelt så hög rörelsemarginal.
Miljardregn över Zaras grundare – nu sex gånger rikare än H&M-Persson
Amancio Ortega, som fyllde 90 år i mars, toppar återigen Forbes Españas årliga lista över landets 100 rikaste personer. Hans förmögenhet uppskattas till 125,2 miljarder euro, 15,3 miljarder euro mer än på fjolårets lista.
Med Riksbankens kurs från tisdagen motsvarar det omkring 1 370 miljarder kronor. Bara ökningen under året, närmare 170 miljarder kronor, motsvarar ungefär tre fjärdedelar av vad Sveriges rikaste person är värd totalt.
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Enligt Forbes España förklaras lyftet av att Inditex-aktien har återhämtat sig efter ett svagare 2025. Ortega kontrollerar knappt 60 procent av bolaget. Via investmentbolaget Pontegadea har han gjort om utdelningarna till en av Europas största fastighetsportföljer, och han har även investeringar inom energi, logistik och infrastruktur. I slutet av juli låg han nia på Forbes globala miljardärslista.
Avståndet ner till tvåan på den spanska listan är stort. Dottern Sandra Ortega har en förmögenhet på 11,5 miljarder euro.
Persson på en bråkdel
Stefan Persson äger nästan hälften av H&M. I mars värderade Affärsvärlden hans förmögenhet till 223,6 miljarder kronor. I mitten av oktober låg han på 20,5 miljarder dollar enligt Forbes realtidsindex, vilket motsvarar ungefär 200 miljarder kronor.
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Beroende på vilken mätpunkt man väljer är Ortega alltså mellan sex och sju gånger så förmögen som Persson.
Familjen Persson har fortsatt att köpa H&M-aktier i mångmiljonbelopp.
Inditex växer snabbare
Bakom förmögenheterna finns två bolag som har utvecklats åt olika håll. Under räkenskapsåret som slutade 31 januari 2026 ökade Inditex försäljningen med 3,2 procent till 39,9 miljarder euro. I konstant valuta var ökningen 7 procent. Rörelseresultatet steg med 5,9 procent till 8,0 miljarder euro.
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För H&M minskade försäljningen under räkenskapsåret 2025 (december–november) med 3 procent i kronor, till 228,3 miljarder kronor. I lokala valutor ökade den med 2 procent.
Räknat i kronor omsatte Inditex runt 440 miljarder, alltså nästan dubbelt så mycket som H&M. Rörelseresultatet var närmare fem gånger så stort.
Mönstret har hållit i sig under 2026. Under första halvåret (februari–juli) ökade Inditex försäljningen med 7,6 procent till 19,8 miljarder euro, eller 9,2 procent i konstant valuta. H&M:s nettoomsättning stod i stort sett still i tredje kvartalet: 57,2 miljarder kronor mot 57,0 miljarder året innan, en ökning på 1 procent i lokala valutor, enligt niomånadersrapporten.
Marginalen mer än dubbelt så hög
Den största skillnaden gäller lönsamheten. Inditex hade en rörelsemarginal på drygt 20 procent förra räkenskapsåret. H&M låg på 8,1 procent, vilket gör Inditex marginal ungefär två och en halv gånger så hög.
H&M har förbättrat marginalen och nådde 10,6 procent i tredje kvartalet, upp från 8,6 procent. Enligt bolaget står engångseffekter från tullar och varuimport för cirka 1,6 procentenheter av den nivån, rapporterar Finwire.
Dagens PS kom fram till samma sak i en jämförelse av aktierna: Inditex är det starkare bolaget, medan H&M behöver fler kvartal för att visa att vändningen håller.
Inditex lämnar nästa delårsrapport den 2 december.