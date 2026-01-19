Alphabet-ägda Google har överklagat en amerikansk monopoldom och begär uppskov med att dela sökdata med konkurrenter. Företaget hävdar att delning av information riskerar att avslöja affärshemligheter och undergräva innovation.
Google vill behålla sitt monopol – trots antitrustdom
Google meddelade i fredags att företaget överklagat den historiska antitrustdomen från i fjol. I den slog domare Amit Mehta fastslog att teknikjätten använt olagliga metoder för att upprätthålla sitt monopol inom internetsökning.
”Som vi länge har sagt, ignorerar domstolens beslut från augusti 2024 verkligheten att människor använder Google för att de vill, inte för att de tvingas”, säger Googles vice vd för regelfrågor Lee-Anne Mulholland enligt BBC.
Kräver stopp för datadelning
I sin begäran till federal domstol vill Google stoppa delar av det påföljder som domare Mehta utfärdade i september.
Företaget motsätter sig särskilt kravet att dela sökdata med konkurrenter, inklusive AI-företag som ChatGPT-skaparen OpenAI.
Google hävdar att om företaget tvingas följa kravet riskerar det att avslöja affärshemligheter utan möjlighet att återfå dem om bolaget vinner i högre instans, enligt Reuters.
Datan som skulle delas inkluderar delar av Googles sökindex. Där ingår den massiva samlingen av webbinnehåll som fungerar som en karta över internet. Men även möjligheten för konkurrenter att visa Googles sökresultat som sina egna.
”Dessa krav skulle riskera amerikaners integritet och avskräcka konkurrenter från att bygga sina egna produkter – vilket i slutändan kväver den innovation som håller USA i framkant inom global teknologi”, skriver Mulholland enligt BBC.
Mildare påföljder än väntat
Trots att Google befunnits ha flera olagliga monopol har företaget hittills klarat sig relativt lindrigt i sin långvariga strid med amerikanska konkurrensmyndigheter.
Domare Mehta vägrade i september att bifalla myndigheternas krav på uppdelning av Google. Vilket skulle ha inneburit att företaget tvingats sälja av webbläsaren Chrome. Istället införde han mindre ingripande åtgärder.
I sitt beslut skrev Mehta att framväxten av generativ AI hade förändrat riktningen i målet Googles konkurrenssituation ansågs ha påverkats av den snabba utvecklingen inom artificiell intelligens.
USA:s justitiedepartement och delstaterna bakom stämningen har fram till den 3 februari på sig att besluta om de ska överklaga Mehtas beslut att inte införa hårdare påföljder.
Granskas även i Europa
Samtidigt som den amerikanska rättsprocessen pågår möter Google ytterligare utmaningar i Europa. I december öppnade EU en utredning om Googles AI-sammanfattningar som visas ovanför sökresultaten.
Europeiska kommissionen ska undersöka om Google använt data från webbplatser för att tillhandahålla tjänsten utan att erbjuda lämplig kompensation till publicister.
Google svarade att utredningen riskerar att kväva innovation på en konkurrensutsatt marknad.
Tidigare i veckan blev Googles moderbolag Alphabet det fjärde företaget någonsin att nå ett börsvärde på 4 biljoner dollar, enligt BBC.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
