Google vill behålla sitt monopol – trots antitrustdom

Google meddelade i fredags att företaget överklagat den historiska antitrustdomen från i fjol. I den slog domare Amit Mehta fastslog att teknikjätten använt olagliga metoder för att upprätthålla sitt monopol inom internetsökning.

”Som vi länge har sagt, ignorerar domstolens beslut från augusti 2024 verkligheten att människor använder Google för att de vill, inte för att de tvingas”, säger Googles vice vd för regelfrågor Lee-Anne Mulholland enligt BBC.

Kräver stopp för datadelning

I sin begäran till federal domstol vill Google stoppa delar av det påföljder som domare Mehta utfärdade i september.

Företaget motsätter sig särskilt kravet att dela sökdata med konkurrenter, inklusive AI-företag som ChatGPT-skaparen OpenAI.

Google vill behålla sin sökdata. (Foto: Arkan Perdana on Unsplash)

Google hävdar att om företaget tvingas följa kravet riskerar det att avslöja affärshemligheter utan möjlighet att återfå dem om bolaget vinner i högre instans, enligt Reuters.

Datan som skulle delas inkluderar delar av Googles sökindex. Där ingår den massiva samlingen av webbinnehåll som fungerar som en karta över internet. Men även möjligheten för konkurrenter att visa Googles sökresultat som sina egna.

”Dessa krav skulle riskera amerikaners integritet och avskräcka konkurrenter från att bygga sina egna produkter – vilket i slutändan kväver den innovation som håller USA i framkant inom global teknologi”, skriver Mulholland enligt BBC.