Rapport varje halvår istället för varje kvartal. Det kan bli verklighet i USA inom kort efter att ett förslag förbereds av SEC.
Kvartalsrapporter kan slopas – för att göra börsen mer attraktiv
Vi lever i en tid då allt fler bolag väljer att stanna i privat ägo, inte minst i USA.
Men amerikanska myndigheter och marknadsaktörer försöker nu återuppliva intresset för börsintroduktioner.
Flera potentiella jättenoteringar, däribland Elon Musks rymdbolag SpaceX samt AI-bolagen OpenAI och Anthropic, väntas sätta tonen för en möjlig vändning på marknaden.
Färre noterade bolag
Under de senaste decennierna har antalet börsnoterade bolag i USA minskat kraftigt. Ökade regelkrav och framväxten av välutvecklade privata kapitalmarknader har gjort det mindre attraktivt att notera sig.
Samtidigt har riskkapitalbolag och uppköpsfonder tagit över många tidigare börsbolag, medan snabbväxande teknikföretag ofta väljer att växa vidare utanför börsen.
Nu försöker tillsynsmyndigheter ändra på detta. Den amerikanska finansinspektionen arbetar med förslag som ska minska regelbördan för noterade bolag, skriver The Economist.
Försöker göra börsen mer attraktiv
Bland annat övervägs att ersätta kvartalsrapportering med halvårsrapportering, skriver Wall Street Journal.
Man vill också lätta på vissa krav kring informationsgivning, exempelvis kopplade till klimatpåverkan.
Dessutom diskuteras åtgärder för att begränsa inflytandet från aktivistinvesterare och juridiska processer som anses tynga företagsledningar.
Även de som tillhandahåller index vill göra börsen mer attraktiv. De påverkas negativt när stora och inflytelserika bolag förblir privata, eftersom deras index då riskerar att missa viktiga delar av ekonomin.
Kan bli kortare väntetider
Därför övervägs förändringar i reglerna för hur snabbt nyintroducerade bolag kan inkluderas i ledande index. Kortare väntetider skulle innebära att stora kapitalflöden från passiva fonder når bolagen tidigare.
Förslagen omfattar också lättnader i kraven på hur stor andel av ett bolag som måste finnas tillgängligt för handel. Detta kan göra det enklare för grundare att behålla kontrollen samtidigt som bolaget noteras.
Utvecklingen väcker dock oro. Kritiker menar att detta kan tvinga passiva investerare att köpa aktier innan marknaden hunnit fastställa ett ”bra” pris.
Begränsat utbud av aktier i kombination med hög efterfrågan riskerar dessutom att driva upp värderingarna till ohållbara nivåer.
