Kvartalsrapporter kan slopas – för att göra börsen mer attraktiv

Vi lever i en tid då allt fler bolag väljer att stanna i privat ägo, inte minst i USA.

Men amerikanska myndigheter och marknadsaktörer försöker nu återuppliva intresset för börsintroduktioner.

Flera potentiella jättenoteringar, däribland Elon Musks rymdbolag SpaceX samt AI-bolagen OpenAI och Anthropic, väntas sätta tonen för en möjlig vändning på marknaden.

Färre noterade bolag

Under de senaste decennierna har antalet börsnoterade bolag i USA minskat kraftigt. Ökade regelkrav och framväxten av välutvecklade privata kapitalmarknader har gjort det mindre attraktivt att notera sig.

Samtidigt har riskkapitalbolag och uppköpsfonder tagit över många tidigare börsbolag, medan snabbväxande teknikföretag ofta väljer att växa vidare utanför börsen.

Nu försöker tillsynsmyndigheter ändra på detta. Den amerikanska finansinspektionen arbetar med förslag som ska minska regelbördan för noterade bolag, skriver The Economist.