Nvidias miljardinvestering fick optikbolaget att rusa

Optik- och lasertillverkaren Lumentum Holdings rusade på börsen efter ett viktigt besked för bolaget.

Det handlar om en investering, och den kommer inte från vem som helst.

Det handlar om AI-jätten Nvidia, som planerar att investera omkring två miljarder dollar i Lumentum för att säkra leveranser av högpresterande laser- och fotonikkomponenter till sina AI-datacenter, skriver Yahoo Finance.

Rapporterade starkt kvartal

Komponenterna används för ultrasnabba optiska länkar i servrar och hyperskaliga nätverk – en kritisk del av infrastrukturen bakom AI-expansionen.

Avtalet omfattar fleråriga inköpsåtaganden och ska även finansiera ökad tillverkningskapacitet i USA.

Lumentum rider redan på AI-vågen. Bolaget rapporterade nyligen ett starkt kvartal där omsättningen steg 65 procent till 665,5 miljoner dollar.

Samtidigt vände resultatet till vinst: 78,2 miljoner dollar, jämfört med en förlust året före.

Hög värdering

Efterfrågan från datacenter och molnbolag driver tillväxten, och bolagets orderbok för optiska switchar och co-packaged optics uppgår nu till över 400 miljoner dollar.

Aktien har rusat kraftigt det senaste året, men värderingen är hög. Lumentum handlas nu till tresiffrigt P/E-tal – ett tecken på att marknaden redan räknar med fortsatt explosiv tillväxt i AI-infrastrukturen.

Det kan också ha bidragit till att aktien föll tillbaka efter att ha nått en topp på 780 dollar.