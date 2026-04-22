2,6 miljarder till Nordkorea: Hackare misstänks för kryptokupp

Det uppges vara det hittills största kryptorånet i år. Genom att förfalska meddelanden mellan blockkedjor dränerades i helgen omkring 290 miljoner dollar i kryptovalutan ethereum från kryptoföretaget Kelp DAO.

Lazarusgruppen drar in miljarder till Nordkorea

”Preliminära indikatorer tyder på en mycket sofistikerad statlig aktör, troligen Nordkoreas Lazarusgrupp”, uppger teknikföretaget Layer Zero, vars servrar komprometterades under kuppen.

Lazarusgruppen har anklagats för en rad uppmärksammade kryptorån, bland annat fjolårets stöld av digitala tillgångar värda 1,5 miljarder dollar från kryptobörsen Bybit.

Enligt en FN-panel använder Nordkoreas regim stulen kryptovaluta för att finansiera sin kärnvapenutveckling.