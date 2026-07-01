Äggskandalen – producenter höll uppe priserna i smyg

Det har varit dyrt att köpa ägg i USA under de senaste åren. Det kan ha sin förklaring.

USA:s myndigheter anklagar nämligen tre av landets största äggproducenter för att ha samarbetat för att hålla uppe äggpriserna.

Det skedde dessutom en period då amerikanska konsumenter redan pressades av rekordhöga matkostnader.

Ska ha ringt varandra

Enligt det amerikanska justitiedepartementet ska bolagen Cal-Maine Foods, Hickman’s Egg Ranch och Versova mellan 2022 och 2025 ha samordnat sina bud på den grossistmarknad som ligger till grund för branschens riktpriser på ägg.

Utredningen beskriver hur företagsledare ska ha haft återkommande telefonsamtal och utbytt meddelanden inför budgivningen, skriver Wall Street Journal.

Syftet ska ha varit att påverka prisnivån på den amerikanska grossistmarknaden, vilket i förlängningen även påverkar de priser som livsmedelskedjor betalar och konsumenter möter i butik.

En central del av anklagelserna rör handelsplattformen Egg Clearinghouse, där äggproducenter köper och säljer ägg mellan varandra.

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