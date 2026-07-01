Flera amerikanska äggproducenter har blivit indragna i ett rättsfall. De anklagas för att tillsammans ha hållit uppe priserna på äggmarknaden.
Äggskandalen – producenter höll uppe priserna i smyg
Det har varit dyrt att köpa ägg i USA under de senaste åren. Det kan ha sin förklaring.
USA:s myndigheter anklagar nämligen tre av landets största äggproducenter för att ha samarbetat för att hålla uppe äggpriserna.
Det skedde dessutom en period då amerikanska konsumenter redan pressades av rekordhöga matkostnader.
Ska ha ringt varandra
Enligt det amerikanska justitiedepartementet ska bolagen Cal-Maine Foods, Hickman’s Egg Ranch och Versova mellan 2022 och 2025 ha samordnat sina bud på den grossistmarknad som ligger till grund för branschens riktpriser på ägg.
Utredningen beskriver hur företagsledare ska ha haft återkommande telefonsamtal och utbytt meddelanden inför budgivningen, skriver Wall Street Journal.
Syftet ska ha varit att påverka prisnivån på den amerikanska grossistmarknaden, vilket i förlängningen även påverkar de priser som livsmedelskedjor betalar och konsumenter möter i butik.
En central del av anklagelserna rör handelsplattformen Egg Clearinghouse, där äggproducenter köper och säljer ägg mellan varandra.
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Höjde riktpriserna
Prisuppgifterna används av analysföretaget Expana, tidigare Urner Barry, för att fastställa branschens riktpriser.
Enligt justitiedepartementet lade bolagen upprepade bud över marknadspriset, vilket bidrog till att riktpriserna höjdes. I flera fall ska buden senare ha dragits tillbaka innan några affärer genomfördes.
Myndigheten menar att metoden liknar så kallad spoofing, där aktörer försöker påverka prisbilden genom bud som inte är avsedda att resultera i faktiska affärer.
Den misstänkta samordningen ska ha skett samtidigt som ett omfattande utbrott av fågelinfluensa slog ut tiotals miljoner värphöns och drev upp äggpriserna till rekordnivåer.
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Förnekar anklagelserna
Producenterna har tidigare hänvisat till sjukdomsutbrottet som den främsta orsaken till prisökningarna. Justitiedepartementet anser dock att företagen samtidigt utnyttjade marknadsläget för att förstärka prisuppgången.
Cal-Maine förnekar anklagelserna och uppger att bolagets agerande varit lagligt och inte påverkat marknadspriserna.
Versova och Hickman’s bestrider också att de gjort något fel, men har accepterat en uppgörelse för att avsluta processen.
Enligt överenskommelsen ska bolagen tillsammans donera över 50 miljoner ägg till matbanker och betala 3,3 miljoner dollar till delstater som deltagit i utredningen. Uppgörelsen måste fortfarande godkännas av domstol.
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