När arbetsmarknaden hårdnar märks oron ända upp i de rikaste familjerna. Allt fler miljonärer tvivlar på att deras nyexaminerade barn ska kunna etablera sig i traditionellt trygga branscher.
Miljardärernas nya oro – barnen blir utan jobb
Även de allra rikaste börjar tvivla på att deras barn kommer att kunna göra klassresan som tidigare generationer tog för given.
Det säger Patrick Dwyer, managing director på Miami‑baserade Aligned by NewEdge Wealth, som arbetar med klienter med förmögenheter från 100 miljoner dollar upp till över en miljard.
Oro för arbetsmarknaden har blivit ett återkommande tema i samtalen med familjerna, berättar han.
Det handlar framför allt om barn i åldern 22–35 år, en grupp som traditionellt haft lätt att etablera sig i stabila och högbetalda branscher som teknik, juridik och medicin.
En arbetsmarknad som stänger dörrar för unga
Men den amerikanska arbetsmarknaden har försvagats markant. Arbetslösheten bland nyutexaminerade har stigit tre år i rad och låg i september 2025 på 9,7 procent, enligt Federal Reserve.
Samtidigt var fjolåret det svagaste rekryteringsåret i USA sedan finanskrisen, exklusive pandemiåret 2020, skriver CNBC.
Att även miljardärsfamiljer känner av trycket kan låta paradoxalt. De flesta har kapital nog att försörja sina barn i årtionden.
Men enligt Dwyer handlar oron om något annat: rädslan att barnen ska få mindre handlingsutrymme i livet än föräldrarna haft.
Om de inte lyckas bygga egna karriärer eller förmögenheter riskerar de att bli mer beroende av familjen och därmed mindre fria.
Samtidigt är det få som tror att de rikaste står inför någon ekonomisk katastrof.
”De kommer inte behöva sälja sina hus eller ställa in semestrar”, säger Michael Hans, CIO på Citizens Wealth.
Men även förmögena familjer vill undvika att barnen tvingas till livsstilsförändringar eller ekonomiska kompromisser.
AI och ekonomisk oro bromsar nyanställningar
Vad ligger bakom den tröga arbetsmarknaden? Vissa pekar på AI som en bromskloss för nyanställningar, andra på bredare ekonomisk osäkerhet.
Högre levnadskostnader och dyrare bostäder gör att etablerade arbetstagare håller hårdare i sina jobb, vilket minskar rörligheten och stänger dörrar för yngre.
”Folk sitter still. De söker inte nytt och lämnar inte sina roller”, säger Nich Tremper, senior ekonom på Gusto.
Rika familjer tänker om kring karriärvägar
I brist på tydliga prognoser om framtidens arbetsmarknad börjar många rika familjer tänka om. Den traditionella vägen med toppuniversitet, prestigefyllda praktikplatser, lång karriärstege upplevs inte längre som lika säker.
I stället uppmuntrar allt fler sina barn att starta egna företag, ofta med ekonomiskt stöd hemifrån. Entreprenörskapet ses som ett sätt att bygga kompetens, motståndskraft och självständighet.
”De här unga entreprenörerna förstår marknadsföring, finans och hur man bygger ett bolag”, säger Dwyer. ”Det är färdigheter som kommer bli allt mer efterfrågade.”