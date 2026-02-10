Miljardärernas nya oro – barnen blir utan jobb

Även de allra rikaste börjar tvivla på att deras barn kommer att kunna göra klassresan som tidigare generationer tog för given.

Det säger Patrick Dwyer, managing director på Miami‑baserade Aligned by NewEdge Wealth, som arbetar med klienter med förmögenheter från 100 miljoner dollar upp till över en miljard.

Oro för arbetsmarknaden har blivit ett återkommande tema i samtalen med familjerna, berättar han.

Det handlar framför allt om barn i åldern 22–35 år, en grupp som traditionellt haft lätt att etablera sig i stabila och högbetalda branscher som teknik, juridik och medicin.

Läs mer:

”Bara de rika vinner” – Microsofts vd slår larm om AI – Dagens PS

En arbetsmarknad som stänger dörrar för unga

Men den amerikanska arbetsmarknaden har försvagats markant. Arbetslösheten bland nyutexaminerade har stigit tre år i rad och låg i september 2025 på 9,7 procent, enligt Federal Reserve.

Samtidigt var fjolåret det svagaste rekryteringsåret i USA sedan finanskrisen, exklusive pandemiåret 2020, skriver CNBC.

ANNONS

Att även miljardärsfamiljer känner av trycket kan låta paradoxalt. De flesta har kapital nog att försörja sina barn i årtionden.

Men enligt Dwyer handlar oron om något annat: rädslan att barnen ska få mindre handlingsutrymme i livet än föräldrarna haft.

Om de inte lyckas bygga egna karriärer eller förmögenheter riskerar de att bli mer beroende av familjen och därmed mindre fria.

Samtidigt är det få som tror att de rikaste står inför någon ekonomisk katastrof.

”De kommer inte behöva sälja sina hus eller ställa in semestrar”, säger Michael Hans, CIO på Citizens Wealth.

Men även förmögena familjer vill undvika att barnen tvingas till livsstilsförändringar eller ekonomiska kompromisser.

Läs mer:

Forskaren punkterar myterna om ChatGPT och massarbetslöshet – Dagens PS