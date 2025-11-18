Hållbarhetssektorns konkurser ökade med 37 procent förra året – samtidigt som investeringarna rasar till lägsta nivån på åtta år. Northvolts 90 miljarder i skulder är bara toppen på ett isberg.
Konkurserna exploderar bland hållbarhetsbolagen
Mest läst i kategorin
Restaurangdöden slår hårt – men Slussen fortsätter duka upp
Restaurangdöden i Stockholm ligger på nivåer som branschen inte sett sedan finanskrisen. Ändå växer utbudet i rekordfart – och ingenstans snabbare än vid Slussen, där fastighetsbolag och krögare nu försöker bygga en gastronomisk megazone i ett läge där marginalerna är tunnare än ett knäckebröd. Slussen: från hål i staden till krogkluster I Dagens PS rapporterade …
Finnair storsatsar i Skandinavien – men vill inte prata siffror
“Vi vill erbjuda den bästa produkten till det mest attraktiva priset – och se till att kunderna väljer oss inte bara idag, utan även imorgon”, säger Finnairs nya Skandinavienchef Lina Blom i en intervju med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling. Men när vi frågar om nyckeltal, marknadsandelar och kostnad per stol – då tätnar dimman. En affärsidé …
Flygbranschens revansch: "Enda tidsmaskinen som fungerar"
Resenärerna är tillbaka. Orderböckerna svämmar över. Men flygbolagen kan inte få tag på det de behöver mest – nya plan. Nu omformas hela den europeiska flygmarknaden. Flygbranschen har återhämtat sig kraftigt efter pandemin och ligger nu på 95 procent av nivåerna från före coronakrisen. Tillväxten väntas fortsätta i snabb takt – kapaciteten fördubblas ungefär vart …
Sparkades på Lager 157 – ingen vågar ta över
Lina arbetade fem månader som skyddsombud hos Lager 157. I september avbröts hennes provanställning – veckor efter att Handels krävt bättre arbetsmiljö i butiken. Sedan dess finns inget skyddsombud kvar på arbetsplatsen. ”Vem skulle våga ta på sig den rollen? Som skyddsombud inom Lager 157 är man så oerhört ensam”, säger Lina till Arbetet. Rädsla …
Nato ändrar sig om flygplan – kan öppna för Saab
En grupp Natoländer har stoppat inköpet av det amerikanska spaningsflygplanet Boeing E-7 sedan USA dragit sig ur samarbetet för att ersätta de nuvarande flygplanen. Det kan innebära en öppning för utmanaren Globaleye som tillverkas av den svenska försvarskoncernen Saab, rapporterar Dagens industri. Ett konsortium av åtta Natoländer, däribland USA och Nederländerna, beslutade i november 2023 …
Impactbolagen ökade sina konkurser med 37 procent mellan 2023 och 2024, medan samtliga svenska konkurser steg med 21 procent, enligt kreditföretaget UC.
Samtidigt rasar investeringarna. Globalt faller riskkapitalet till impact-startups med 24 procent i år – ned till lägsta nivån sedan 2017, visar Dealrooms rapport ”State of Impact”.
”Ingen pratar om en ’grön premie’ längre”, bekräftar Hampus Jakobsson, medgrundare av klimatfonden Pale Blue Dot, för Dagens Industri.
Starka orderböcker räcker inte
Batterijätten Northvolts konkurs i våras lämnade efter sig ett skuldberg på cirka 90 miljarder kronor. Men även bolag med starka orderböcker kämpar.
Candela har beställningar på ett femtiotal eldrivna bärplansfärjor värt 1,5 miljarder kronor. Ändå beskriver vd Gustav Hasselskog marknaden som tuff.
”För fem år sedan kom man långt med en kul prototyp. Nu räcker det inte ens med en fet orderbok och en produktion som är i full gång”, säger han till Dagens Industri.
Veganska ostbolaget Stockeld gick i konkurs häromveckan – efter att ha bränt 200 miljoner kronor på sex år.
Investerare svänger mot resiliens
Ord som ”impact” och ”greentech” byts allt oftare ut mot ”säkerhet, resiliens och självförsörjning”, visar Dealrooms rapport. Ukraina-kriget, energikrisen och stigande räntor har förändrat spelplanen.
Störst tapp har skett bland industribolag med kapitalintensiva projekt. Deras andel av det totala investeringskapitalet sjönk från 17 procent 2023 till 7 procent under de tre första kvartalen 2024, enligt en rapport från PWC.
”Antalet konkurser inom hållbarhet i vid mening kan bli rekordmånga helåret 2025”, säger Amanda Aldestam, analytiker på UC, till DI.
Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.
Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.