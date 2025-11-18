Konkurserna exploderar bland hållbarhetsbolagen

Impactbolagen ökade sina konkurser med 37 procent mellan 2023 och 2024, medan samtliga svenska konkurser steg med 21 procent, enligt kreditföretaget UC.

Samtidigt rasar investeringarna. Globalt faller riskkapitalet till impact-startups med 24 procent i år – ned till lägsta nivån sedan 2017, visar Dealrooms rapport ”State of Impact”.

”Ingen pratar om en ’grön premie’ längre”, bekräftar Hampus Jakobsson, medgrundare av klimatfonden Pale Blue Dot, för Dagens Industri.

Starka orderböcker räcker inte

Batterijätten Northvolts konkurs i våras lämnade efter sig ett skuldberg på cirka 90 miljarder kronor. Men även bolag med starka orderböcker kämpar.

Candela har beställningar på ett femtiotal eldrivna bärplansfärjor värt 1,5 miljarder kronor. Ändå beskriver vd Gustav Hasselskog marknaden som tuff.

”För fem år sedan kom man långt med en kul prototyp. Nu räcker det inte ens med en fet orderbok och en produktion som är i full gång”, säger han till Dagens Industri.

Veganska ostbolaget Stockeld gick i konkurs häromveckan – efter att ha bränt 200 miljoner kronor på sex år.

Investerare svänger mot resiliens

Ord som ”impact” och ”greentech” byts allt oftare ut mot ”säkerhet, resiliens och självförsörjning”, visar Dealrooms rapport. Ukraina-kriget, energikrisen och stigande räntor har förändrat spelplanen.

Störst tapp har skett bland industribolag med kapitalintensiva projekt. Deras andel av det totala investeringskapitalet sjönk från 17 procent 2023 till 7 procent under de tre första kvartalen 2024, enligt en rapport från PWC.

”Antalet konkurser inom hållbarhet i vid mening kan bli rekordmånga helåret 2025”, säger Amanda Aldestam, analytiker på UC, till DI.