Fler konkurser i oktober

Det är framför allt en sektor som sticker ut. (Foto: Canva)
Nyhetsbyrån TT
Nyhetsbyrån TT
Uppdaterad: 03 nov. 2025Publicerad: 03 nov. 2025

I oktober ökade antalet konkurser med 13 procent jämfört med samma period året innan, enligt nya siffror från UC.

Ökningen kommer efter sex månader av nedgångar.

Det är framförallt byggbranschen som sticker ut, med 25 procent fler konkurser i oktober. I detaljhandeln minskade däremot konkurserna med 21 procent.

”Byggbranschen har under flera månader upplevt en nedåtgående trend och viss stabilisering, så den här plötsliga uppgången sticker ut. Situationen är komplex att tolka och osäkerheten kring framtiden gör att företagen agerar försiktigt”, säger Amanda Aldestam, analytiker på UC, i ett pressmeddelande.

Nyhetsbyrån TT
Nyhetsbyrån TT
