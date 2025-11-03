Ökningen kommer efter sex månader av nedgångar.

Det är framförallt byggbranschen som sticker ut, med 25 procent fler konkurser i oktober. I detaljhandeln minskade däremot konkurserna med 21 procent.

”Byggbranschen har under flera månader upplevt en nedåtgående trend och viss stabilisering, så den här plötsliga uppgången sticker ut. Situationen är komplex att tolka och osäkerheten kring framtiden gör att företagen agerar försiktigt”, säger Amanda Aldestam, analytiker på UC, i ett pressmeddelande.