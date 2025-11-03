I oktober ökade antalet konkurser med 13 procent jämfört med samma period året innan, enligt nya siffror från UC.
Fler konkurser i oktober
Mest läst i kategorin
Sverige unikt dyrt att anställa i – men inte för lönerna
Sverige hamnar på plats tolv när europeiska löner jämförs. Men för arbetsgivaravgifter klättrar vi till femte plats – tio procentenheter över det europeiska genomsnittet. Kombinationen är unik i Europa och kostar tjänsteföretagen tiotusentals jobb enligt ny rapport från Almega. Sverige betalar 43,3 euro per arbetad timme i tjänstesektorn – 30 procent över det europeiska genomsnittet. …
Nybilsförsäljningen minskar – Tesla rasar
Antalet nybilsregistreringar minskade i oktober jämfört med samma månad i fjol, visar siffror från branschorganisationen Mobility Sweden. I oktober registrerades totalt 24 078 nya personbilar, vilket är 4 procent färre jämfört med samma månad för ett år sedan. För perioden januari till oktober är försäljningen i stället upp 4,4 procent jämfört med i fjol. ”Hur snabbt återhämtningen …
Nya momsen stoppar bilbyten: "Bör vända oss till Norge"
Från 2026 betalar norrmän moms på elbilar över 300 000 kronor – året efter beskattas hela priset. Det får akuta konsekvenser för begagnatmarknaden. Från 2026 träder en ny moms i kraft för norska elbilsköpare. Belopp över 300 000 kronor beskattas, medan billigare bilar fortfarande går fria. Priset över 700 000 kronor blir fullt momspliktigt redan …
Trumps oberäkneliga beteende tvingar länder att tänka nytt
Bedömare av internationell politik har svårt att bringa klarhet i Donald Trumps utrikesdoktrin. För länder som vill blidka presidenten handlar det mycket om att testa sig fram. Ett år efter återvalet har USA:s utrikespolitik under Donald Trump blivit alltmer oförutsägbar, styrd av presidentens personliga preferenser snarare än etablerade diplomatiska riktlinjer. Länder som tidigare varit nära …
Daniel Eks drönare utklassar Peter Thiels
Det tyska drönbolaget Stark, som backats av teknikmagaten Peter Thiel, misslyckades helt i två militära övningar med brittiska och tyska stridskrafterna. Inte ett enda mål träffades i fyra försök. Stark, som grundades så sent som juli 2024, har vuxit explosionsartat med stöd från Silicon Valley-investerare som Peter Thiels investmentbolag, Sequoia Capital och Nato Innovation Fund. …
Ökningen kommer efter sex månader av nedgångar.
Det är framförallt byggbranschen som sticker ut, med 25 procent fler konkurser i oktober. I detaljhandeln minskade däremot konkurserna med 21 procent.
”Byggbranschen har under flera månader upplevt en nedåtgående trend och viss stabilisering, så den här plötsliga uppgången sticker ut. Situationen är komplex att tolka och osäkerheten kring framtiden gör att företagen agerar försiktigt”, säger Amanda Aldestam, analytiker på UC, i ett pressmeddelande.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.