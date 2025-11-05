En rysk soldat som stupar i Ukraina kan få nästan två miljoner kronor i ersättning. Det har öppnat för en morbid men lukrativ bransch i landet.
Ryska kvinnor jagar döda soldater – för pengarna
Ryska myndigheter och domstolar slår larm om en växande våg av bedrägerier.
Kvinnor uppges gifta sig med soldater som strider i Ukraina för att kunna ta del av deras dödsersättningar.
Fenomenet har fått smeknamnet ”svarta änkor” och beskrivs som ett cyniskt utnyttjande av de enorma summor staten betalar ut till familjer till stupade soldater, skriver Wall Street Journal.
Rör sig om stora summor
Enligt flera rättsfall har kvinnor på kort tid ingått äktenskap med män som just skrivit på sina militärkontrakt, ibland utan att ens bo tillsammans efter ceremonin.
När männen senare dött i strid har de nyblivna ”änkorna” krävt ut ersättningarna, som ofta uppgår till över 14 miljoner rubel – motsvarande över 1,5 miljoner kronor.
I vissa fall har domstolar bedömt att äktenskapen varit skenbara och ogiltigförklarat dem, men påföljderna har hittills varit symboliska.
Lett till många tvister
Lockelsen ligger i de stora summor som staten betalar för att motivera soldater att gå ut i kriget.
Ersättningarna har strömmat in i fattiga regioner, vilket lett till tvister mellan släktingar om vem som har rätt till pengarna.
En del fall har också kopplats till organiserad brottslighet, där nätverk systematiskt ska ha värvat män till armén, arrangerat äktenskap och sedan delat på dödsersättningarna.
Försöker argumentera för sin sak
Domstolar i flera delar av landet har under det senaste året hanterat mål där soldaternas familjer försökt stoppa kvinnor från att ta ut pengar efter påstått falska äktenskap.
En del kvinnor har samtidigt försökt hävda sin rätt till ersättning genom att visa bilder på lyckliga stunder med sina makar, medan anhöriga beskriver relationerna som fabricerade.
Skandalen har väckt starka reaktioner bland ryska politiker, som kräver hårdare lagar mot detta fenomen.
Kan svårt att avgöra
Förslag har lagts fram om att införa fängelsestraff för den som ingår äktenskap i vinstsyfte med en soldat eller att neka nyblivna makar tillgång till ersättning om äktenskapet ingicks efter krigets början.
Flera jurister varnar dock för att det är svårt att avgöra vad som är genuina förhållanden och vad som är rena bedrägerier.
