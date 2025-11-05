Ryska kvinnor jagar döda soldater – för pengarna

Ryska myndigheter och domstolar slår larm om en växande våg av bedrägerier.

Kvinnor uppges gifta sig med soldater som strider i Ukraina för att kunna ta del av deras dödsersättningar.

Fenomenet har fått smeknamnet ”svarta änkor” och beskrivs som ett cyniskt utnyttjande av de enorma summor staten betalar ut till familjer till stupade soldater, skriver Wall Street Journal.

Rör sig om stora summor

Enligt flera rättsfall har kvinnor på kort tid ingått äktenskap med män som just skrivit på sina militärkontrakt, ibland utan att ens bo tillsammans efter ceremonin.

När männen senare dött i strid har de nyblivna ”änkorna” krävt ut ersättningarna, som ofta uppgår till över 14 miljoner rubel – motsvarande över 1,5 miljoner kronor.

I vissa fall har domstolar bedömt att äktenskapen varit skenbara och ogiltigförklarat dem, men påföljderna har hittills varit symboliska.

