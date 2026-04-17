Indiens rikaste väljer bort guld – satsar på startups

Indien seglar upp som en allt viktigare investeringsdestination för family offices.

Landets sektor för de mest förmögna genomgår en snabb omvandling och ser i allt större utsträckning hemlandet som intressant.

Dessutom visar analyser att internationella investerare i ökande grad ser den indiska marknaden som ett strategiskt komplement i en mer fragmenterad världsekonomi.

Blir mer attraktivt

Bakgrunden är ett skifte bort från traditionella “säkra” marknader i väst, där lägre tillväxt, högre statsskulder och politisk osäkerhet pressar avkastningen.

Samtidigt har indiska aktier utvecklats starkt, med hög avkastning i förhållande till risk jämfört med flera globala index.

Kombinationen av stabilare regelverk, strukturella reformer och en växande inhemsk efterfrågan stärker landets attraktionskraft.