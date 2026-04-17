Mindre guld och mer risktagande i startup-sektorn. Så kan strategin bland Indiens family offices summeras, en ny maktfaktor i landet.
Indiens rikaste väljer bort guld – satsar på startups
Indien seglar upp som en allt viktigare investeringsdestination för family offices.
Landets sektor för de mest förmögna genomgår en snabb omvandling och ser i allt större utsträckning hemlandet som intressant.
Dessutom visar analyser att internationella investerare i ökande grad ser den indiska marknaden som ett strategiskt komplement i en mer fragmenterad världsekonomi.
Blir mer attraktivt
Bakgrunden är ett skifte bort från traditionella “säkra” marknader i väst, där lägre tillväxt, högre statsskulder och politisk osäkerhet pressar avkastningen.
Samtidigt har indiska aktier utvecklats starkt, med hög avkastning i förhållande till risk jämfört med flera globala index.
Kombinationen av stabilare regelverk, strukturella reformer och en växande inhemsk efterfrågan stärker landets attraktionskraft.
Mer exponerade mot Indien
Trots detta är investeringarna från utländska family offices fortfarande relativt begränsade. Enligt studier från bland annat INSEAD finns ett tydligt gap mellan teoretiskt intresse och faktiska kapitalallokeringar.
Hinder som valutarisken, komplexa skatteregler och brist på lokal kunskap bidrar till försiktigheten, även om flera investerare pekar på att dessa faktorer ofta överskattas.
Samtidigt ökar närvaron från stora institutionella aktörer. Fonder som Government Pension Fund Global och Temasek har successivt byggt upp betydande exponering mot Indien.
Läs mer: AI-utmanaren har byggt ett imperium – genom att inte vara amerikansk. Dagens PS
Mer riskbenägna
Även internationella banker och kapitalförvaltare expanderar sin verksamhet i landet, vilket bidrar till att sänka trösklarna för nya investerare.
En viktig utveckling sker parallellt på hemmaplan. Indiens egna family offices växer snabbt, drivet av en omfattande generationsväxling där tillgångar motsvarande omkring 1,5 biljoner dollar väntas byta ägare.
Denna nya generation av förmögna investerare är mer benägen att ta risk och investera i privata marknader, särskilt i teknikbolag och startups.
När internationellt riskkapital blivit mer selektivt fyller inhemska family offices i allt större utsträckning finansieringsluckor i tidiga skeden, rapporterar CNBC.
Bygger upp investerare på hemmaplan
Kapital från entreprenörer, arvtagare och tidigare anställda med aktieprogram kanaliseras direkt till nya bolag, vilket bidrar till att stärka innovationssystemet.
Utvecklingen tycks alltså peka mot att Indien inte bara lockar utländskt kapital utan också bygger upp en egen kraftfull investerarbas.
För globala family offices innebär detta både ökade möjligheter och ett växande behov av lokal närvaro och expertis för att fullt ut kunna dra nytta av marknadens potential, menar experter.
Läs mer: Klart: Storbritanniens regering får investera privata pensionspengar. Dagens PS