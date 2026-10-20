Sveriges första GlobalEye har rullat ut ur Saabs hangar i Linköping och ska nu provflygas inför leverans 2027. Bakom det militärgrå flygplanet finns redan beställningar för tiotals miljarder kronor och betydligt större affärer väntar runt hörnet. Nato diskuterar upp till tio flygplan och Saab planerar att tredubbla produktionstakten.
Saabs flygande radar blir miljardmaskin – Sverige har lagt 9,9 miljarder
Det ser på avstånd ut som en exklusiv affärsjet som fått en ovanligt stor skidbox monterad på taket.
I själva verket är Saabs GlobalEye ett flygande radar- och ledningscentrum som kan upptäcka, identifiera och följa mål i luften, på havet och på marken på avstånd över 650 kilometer.
Den 15 oktober presenterade Saab det första svenska exemplaret i Linköping. Flygplanet går nu in i test- och verifieringsfas innan den första flygningen. Leverans till Försvarsmakten är planerad till 2027.
Sverige har redan satsat 9,9 miljarder
Det handlar om betydande skattepengar.
FMV beställde de två första svenska GlobalEye-planen 2022 för cirka 7,3 miljarder kronor. Två år senare utnyttjades en option på ett tredje flygplan för ytterligare cirka 2,6 miljarder.
Totalt: ungefär 9,9 miljarder kronor för tre svenska GlobalEye.
Försvarsminister Pål Jonson konstaterade vid premiärvisningen att leveransen dessutom har tidigarelagts. I försvarsbeslutet från 2024 låg GlobalEye ursprungligen längre fram i tiden. Nu ska det första planet komma redan nästa år.
Den svenska beteckningen blir S 106.
Exportaffärerna börjar bli större än Sverige
Men Sverige är på väg att bli en ganska liten GlobalEye-kund.
Frankrike beställde i december 2025 två flygplan för cirka 12,3 miljarder kronor. I avtalet ingår markutrustning, utbildning och support samt option på ytterligare två plan.
I juli i år kom ytterligare en beställning. En ännu hemlig kund i Mellanöstern köpte två GlobalEye för 10,1 miljarder kronor.
Bara de svenska, franska och senaste mellanösternkontrakten är därmed värda cirka 32,3 miljarder kronor.
Därtill kommer Förenade Arabemiraten, som var först ut. Landets ursprungliga beställning från 2015 var värd 1,27 miljarder dollar. Ytterligare två flygplan beställdes senare för drygt en miljard dollar. Fem GlobalEye har levererats till landet.
Det som började som ett avancerat svenskt radarsystem har blivit stor exportindustri.
Nato kan bli den verkliga jackpotten
Nästa affär kan bli betydligt större.
Elva Natoländer beslutade i somras att gå vidare med GlobalEye för alliansens framtida luftburna radarövervakning. Planen omfattar upp till tio flygplan som ska ersätta delar av den åldrande flottan av Boeing E-3 AWACS.
Något slutligt kontrakt med Saab är ännu inte tecknat.
Saabs vd Micael Johansson har uppskattat priset till omkring 400–450 miljoner dollar per flygplan. Med tio maskiner skulle affären alltså kunna närma sig 4–4,5 miljarder dollar.
Kanada förhandlar samtidigt om sex GlobalEye efter att Saab utsetts till föredragen leverantör. I september skrevs ett icke-bindande ramavtal som för processen vidare, men inte heller här finns ännu någon fast order.
Nederländerna har dessutom skrivit en avsiktsförklaring om att köpa ett plan.
Från två till sex flygplan om året
Därmed har Saab fått ett angenämt problem.
GlobalEye byggs kring Bombardiers Global 6000/6500 och förvandlas sedan i Sverige med radar, sensorer, elektronik och ledningssystem. Integrationen sker bland annat i Linköping.
Saab räknade tidigare med att behöva kapacitet för omkring fyra GlobalEye om året. Efter Nato- och Kanadabeskeden har ambitionen höjts. Micael Johansson sade efter andra kvartalet att målet nu är att gå från ungefär två plan om året till sex kring 2030.
Saab har inte redovisat någon separat totalsumma för investeringarna just i GlobalEye-produktionen. Bolaget beskriver däremot omfattande kapacitetsutbyggnader och Johansson har sagt att en Natoaffär skulle skapa hundratals nya svenska arbetstillfällen, bland annat i Linköping och Göteborg.
För Saab handlar nästa GlobalEye-test därför inte bara om hur bra radarn fungerar på 10 000 meters höjd.
Det handlar om hur snabbt fabrikerna på marken kan bygga dem.
Fakta: Pengarna bakom GlobalEye
Sverige: Tre flygplan, cirka 9,9 miljarder kronor.
Frankrike: Två flygplan, cirka 12,3 miljarder kronor. Option på ytterligare två.
Mellanöstern: Två flygplan, 10,1 miljarder kronor. Kunden är inte offentliggjord.
Förenade Arabemiraten: Fem flygplan levererade. Ursprungskontrakt 1,27 miljarder dollar samt senare order på två plan för 1,018 miljarder dollar.
Nato: Förhandlingar om upp till tio GlobalEye. Inget slutligt Saab-kontrakt ännu.
Kanada: Förhandlingar om sex flygplan. Saab är föredragen leverantör, men bindande order saknas.
Nederländerna: Avsiktsförklaring om ett flygplan.
Produktion: Saab siktar på att öka från omkring två till sex GlobalEye per år omkring 2030.