Accenture vill sälja Kinaverksamheten – priset kan landa på 1,5 miljarder dollar

Accenture utreder en försäljning av sin verksamhet i Kina, rapporterar Financial Times med hänvisning till källor med insyn.

Konsultjätten har enligt tidningen anlitat storbanken JPMorgan för en strategisk översyn av Kinaverksamheten. Bakgrunden ska vara att flera aktörer under det senaste året hört av sig med oombett intresse för enheten.

Missa inte: FBI petar Accenture-konsult efter dataläcka. Realtid

Hela Storkina-enheten, som omfattar fastlandet, Hongkong och Taiwan, kan enligt källorna värderas till upp till 1,5 miljarder dollar.

Nyhetsbyrån Reuters, som återger uppgifterna, har inte kunnat bekräfta dem. Varken Accenture eller JPMorgan har kommenterat.

Riskkapital och strategiska köpare

Försäljningsprocessen väntas enligt FT locka riskkapitalbolag och ett mindre antal strategiska köpare.

Läs även: Nike krymper – 2,5 miljarder dollar ska sparas. Dagens PS

ANNONS

Accenture kan också välja att behålla en betydande minoritetspost för att säkra kontinuiteten för kunderna. Det finns dock inga garantier för att översynen leder till en affär.

Kinaverksamheten är en liten del av helheten. Accenture omsatte 74,2 miljarder dollar under räkenskapsåret som avslutades i augusti och finns i över 120 länder. Hela Asien–Stillahavsregionen stod förra året för omkring 10 miljarder dollar av intäkterna.