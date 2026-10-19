Världens största börsnoterade IT-konsultbolag har anlitat JPMorgan för att se över sin kinesiska verksamhet. Prislappen kan bli upp till 1,5 miljarder dollar – samtidigt som bolaget försöker övertyga investerarna om att det kommer att vinna på AI.
Accenture vill sälja Kinaverksamheten – priset kan landa på 1,5 miljarder dollar
Accenture utreder en försäljning av sin verksamhet i Kina, rapporterar Financial Times med hänvisning till källor med insyn.
Konsultjätten har enligt tidningen anlitat storbanken JPMorgan för en strategisk översyn av Kinaverksamheten. Bakgrunden ska vara att flera aktörer under det senaste året hört av sig med oombett intresse för enheten.
Missa inte: FBI petar Accenture-konsult efter dataläcka. Realtid
Hela Storkina-enheten, som omfattar fastlandet, Hongkong och Taiwan, kan enligt källorna värderas till upp till 1,5 miljarder dollar.
Nyhetsbyrån Reuters, som återger uppgifterna, har inte kunnat bekräfta dem. Varken Accenture eller JPMorgan har kommenterat.
Riskkapital och strategiska köpare
Försäljningsprocessen väntas enligt FT locka riskkapitalbolag och ett mindre antal strategiska köpare.
Läs även: Nike krymper – 2,5 miljarder dollar ska sparas. Dagens PS
Accenture kan också välja att behålla en betydande minoritetspost för att säkra kontinuiteten för kunderna. Det finns dock inga garantier för att översynen leder till en affär.
Kinaverksamheten är en liten del av helheten. Accenture omsatte 74,2 miljarder dollar under räkenskapsåret som avslutades i augusti och finns i över 120 länder. Hela Asien–Stillahavsregionen stod förra året för omkring 10 miljarder dollar av intäkterna.
Hårdare regler i Kina
Accenture är inte ensamt bland västerländska konsultbolag om att se över sin närvaro i Kina. Flera, däribland McKinsey, har dragit ned i landet i takt med skärpta säkerhetsregler som ska hindra känslig information från att lämna landet.
Missa inte: Konsultjätten dömdes ut på grund av AI – nu rusar aktien. Realtid
Reglerna har tvingat bolagen att separera sina IT-system och begränsat möjligheten att skapa synergier över gränserna, skriver FT.
Aktien har studsat tillbaka
Försäljningsplanerna kommer efter ett turbulent år för aktien. I juni rasade Accenture till den lägsta kursen på nio år efter en sänkt prognos, mitt i oron för att AI ska låta kunderna klara sig utan konsulter.
Sedan dess har tonläget vänt. Aktien har stigit 85 procent från bottennivån i juni, enligt FT, efter att bolaget i början av oktober överraskat med ett starkare helårsresultat än väntat.
Under förra veckans investerardag sade bolaget att tillväxten blir dämpad de närmaste två åren, men att den ska ta fart mot slutet av decenniet när efterfrågan på nya AI-tjänster lyfter.
Enligt Bloomberg siktar Accenture på en tillväxt i mitten av det ensiffriga intervallet under räkenskapsåren 2027 och 2028, och räknar med förvärv för 8 miljarder dollar under räkenskapsåret 2027.
”Även om AI har potential att påverka vår verksamhet mer än någonsin tidigare tror vi att den nya efterfrågan som skapas kommer att vida överstiga den som ersätts”, sade vd Julie Sweet under investerardagen, enligt Bloomberg.
Kan finansiera förvärv
En försäljning skulle kunna komma väl till pass. Accenture vill både göra förvärv som stärker AI-erbjudandet och dela ut stora belopp till aktieägarna via återköp och höjd utdelning, samtidigt som skuldsättningen ska hållas måttlig.
Finanschefen Angie Park antydde under investerardagen att bolaget kan ta in kapital genom avyttringar. Accenture har enligt henne en historik av att lämna verksamheter, länder och kontrakt som inte längre når upp till bolagets strategiska krav eller avkastningskrav, skriver FT.
Flera analytiker höjde sina riktkurser efter investerardagen. UBS bedömer i en analys att Accenture är väl rustat att inte bara överleva utan frodas, enligt FT.