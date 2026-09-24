Amazon kryper till korset – försöker återanställa uppsagda medarbetare

Amazon har flera gånger under det senaste året fått rubriker för stora uppsägningar.

Men nu försöker man locka tillbaka tidigare anställda, däribland personer som nyligen har sagts upp.

Rekryteringen omfattar bland annat tjänster inom molntjänster och artificiell intelligens.

Har tagit bort mer än 30 000 tjänster

Inom bolagets organisation för AI-agenter har tidigare medarbetare med erfarenhet av artificiell intelligens och maskininlärning bjudits in för att diskutera möjligheten att återvända, skriver Business Insider.

Även Amazon Web Services finansorganisation har försökt rekrytera tidigare anställda. I vissa fall erbjuds de en kortare rekryteringsprocess innan ett eventuellt jobberbjudande.

Satsningen sker efter att Amazon har genomfört några av de största personalneddragningarna i bolagets historia.

Mer än 30 000 tjänster har försvunnit i flera omgångar under det senaste året.

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Amazon uppger att återanställningar av tidigare medarbetare är en sedan länge etablerad del av företagets rekrytering och inte ett nytt initiativ begränsat till AI eller molntjänster. Även personer som tidigare sagts upp kan vara aktuella för nya tjänster.

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