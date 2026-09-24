Enorma nedskärningar har varit refrängen hos Amazon på sistone. Men vissa farväl kan ha varit förhastade.
Amazon kryper till korset – försöker återanställa uppsagda medarbetare
Amazon har flera gånger under det senaste året fått rubriker för stora uppsägningar.
Men nu försöker man locka tillbaka tidigare anställda, däribland personer som nyligen har sagts upp.
Rekryteringen omfattar bland annat tjänster inom molntjänster och artificiell intelligens.
Har tagit bort mer än 30 000 tjänster
Inom bolagets organisation för AI-agenter har tidigare medarbetare med erfarenhet av artificiell intelligens och maskininlärning bjudits in för att diskutera möjligheten att återvända, skriver Business Insider.
Även Amazon Web Services finansorganisation har försökt rekrytera tidigare anställda. I vissa fall erbjuds de en kortare rekryteringsprocess innan ett eventuellt jobberbjudande.
Satsningen sker efter att Amazon har genomfört några av de största personalneddragningarna i bolagets historia.
Mer än 30 000 tjänster har försvunnit i flera omgångar under det senaste året.
Amazon uppger att återanställningar av tidigare medarbetare är en sedan länge etablerad del av företagets rekrytering och inte ett nytt initiativ begränsat till AI eller molntjänster. Även personer som tidigare sagts upp kan vara aktuella för nya tjänster.
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Tuff konkurrens om AI-kompetens
Rekryteringen sker samtidigt som konkurrensen om personal med AI-kompetens har hårdnat. Amazon konkurrerar bland annat med Google, OpenAI, Meta och Anthropic om ingenjörer och andra specialister.
Tidigare anställda kan vara särskilt attraktiva eftersom arbetsgivaren redan känner till deras kompetens och de kan behöva mindre tid för att komma in i organisationen.
Amazons krav på kontorsarbete har samtidigt blivit en utmaning i rekryteringen. Bolaget kräver att många anställda arbetar från kontoret fem dagar i veckan.
Kravet har tidigare uppgetts göra det svårare att rekrytera vissa AI-specialister, som i stället har valt arbetsgivare med större möjlighet till distansarbete.
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Inte bara Amazon som återanställer
I åtminstone ett fall har en rekryterare frågat en tidigare anställd om kontorskravet var en viktig anledning till att personen lämnade Amazon. Företaget uppger dock att reglerna för kontorsarbete inte har förändrats.
Amazon är inte ensamt om att försöka locka tillbaka tidigare personal. Återanställningar har blivit vanligare på den amerikanska arbetsmarknaden.
I mars 2025 utgjorde personer som återvände till en tidigare arbetsgivare 35 procent av alla nyanställningar i USA, jämfört med 31 procent ett år tidigare, enligt lönehanteringsföretaget ADP.
Inom tekniksektorn stod tidigare anställda för nästan två tredjedelar av nyanställningarna.
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