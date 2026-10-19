EQT klart för miljardköp i Australien – här är rådgivarna

Nu är det klart. EQT Infrastructure har tecknat ett bindande avtal om att köpa samtliga aktier i Cleanaway, rapporterar Reuters. Affären är värd cirka 6,5 miljarder dollar.

Cleanaways aktie steg nästan 20 procent till 2,96 australiska dollar på måndagen, aktiens bästa dag sedan oktober 2011. Enligt Realtids beräkning handlas aktien nu drygt 4 procent under budet. Förra veckan var rabatten 13 procent.

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Aktieägarna får 3,095 australiska dollar kontant per aktie. Det värderar Cleanaway till omkring 9,3 miljarder australiska dollar inklusive skulder, framgår av EQT:s pressmeddelande. Enligt Realtids beräkning motsvarar det drygt 64 miljarder kronor.

Här är rådgivarna

J.P. Morgan och RBC Capital Markets har varit finansiella rådgivare åt EQT. Advokatbyrån Allens har stått för den juridiska rådgivningen, enligt pressmeddelandet.

Det ger delvis svar på en fråga som hängt i luften. När Realtid tidigare i oktober rapporterade att femton banker slogs om att finansiera affären, uppgav Australian Financial Review att JPMorgan och sannolikt Barclays hade rådgivande roller. Nu visar det sig att det i stället är kanadensiska RBC som sitter bredvid JPMorgan, en bank som också fanns med bland långivarna.

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På andra sidan bordet har Cleanaway sedan augusti anlitat Barrenjoey och Macquarie Capital som finansiella rådgivare och Ashurst Perkins Coie som juridisk rådgivare, enligt bolagets börsmeddelande.