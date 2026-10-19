EQT har skrivit på för att köpa Australiens största avfallsbolag Cleanaway för drygt 64 miljarder kronor. Vid bordet satt en amerikansk och en kanadensisk storbank – och en av Australiens tyngsta advokatbyråer.
EQT klart för miljardköp i Australien – här är rådgivarna
Nu är det klart. EQT Infrastructure har tecknat ett bindande avtal om att köpa samtliga aktier i Cleanaway, rapporterar Reuters. Affären är värd cirka 6,5 miljarder dollar.
Cleanaways aktie steg nästan 20 procent till 2,96 australiska dollar på måndagen, aktiens bästa dag sedan oktober 2011. Enligt Realtids beräkning handlas aktien nu drygt 4 procent under budet. Förra veckan var rabatten 13 procent.
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Aktieägarna får 3,095 australiska dollar kontant per aktie. Det värderar Cleanaway till omkring 9,3 miljarder australiska dollar inklusive skulder, framgår av EQT:s pressmeddelande. Enligt Realtids beräkning motsvarar det drygt 64 miljarder kronor.
Här är rådgivarna
J.P. Morgan och RBC Capital Markets har varit finansiella rådgivare åt EQT. Advokatbyrån Allens har stått för den juridiska rådgivningen, enligt pressmeddelandet.
Det ger delvis svar på en fråga som hängt i luften. När Realtid tidigare i oktober rapporterade att femton banker slogs om att finansiera affären, uppgav Australian Financial Review att JPMorgan och sannolikt Barclays hade rådgivande roller. Nu visar det sig att det i stället är kanadensiska RBC som sitter bredvid JPMorgan, en bank som också fanns med bland långivarna.
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På andra sidan bordet har Cleanaway sedan augusti anlitat Barrenjoey och Macquarie Capital som finansiella rådgivare och Ashurst Perkins Coie som juridisk rådgivare, enligt bolagets börsmeddelande.
Utdelning sänkte priset
Priset är något lägre än de 3,13 dollar per aktie som EQT erbjöd i augusti. Skillnaden motsvarar slututdelningen som Cleanaway betalade ut den 8 oktober, enligt Reuters.
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Före affärens genomförande kan Cleanaway dela ut sammanlagt upp till 19 cent per aktie, inklusive en specialutdelning. Beloppet dras i så fall av från köpeskillingen.
Budet motsvarar en premie på 34,5 procent mot aktiens genomsnittskurs de senaste tre månaderna, skriver Motley Fool.
Avtalet innehåller också en klausul som skyddar aktieägarna mot förseningar. Om affären inte är genomförd före den 1 juni 2027 får de en extra ersättning som växer med 0,02 cent per aktie och dag.
Styrelsen enig
Cleanaways ordförande Samantha Hogg säger i pressmeddelandet att styrelsen enhälligt anser att affären ger aktieägarna ett starkt och säkert kontantvärde, med en betydande premie mot kursen före budet.
Sam Franklin, chef på EQT Infrastructure, beskriver Cleanaway som en exceptionell nationell plattform. Han ser stora möjligheter att investera i den infrastruktur som Australiens avfallshantering kräver framöver.
EQT lyfter fram sin erfarenhet från branschen, med innehav som spanska Urbaser, amerikanska ReWorld och brittiska Encyclis.
Klart i mars
Det återstår flera steg. Aktieägarna väntas rösta före slutet av februari 2027. Affären kräver också godkännande från domstol, utlandsinvesteringsmyndigheten FIRB och konkurrensmyndigheten ACCC.
Om allt går enligt plan genomförs köpet i slutet av mars. Därmed blir fonden EQT Infrastructure VI 85–90 procent investerad.