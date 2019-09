”Bitcoin kommer att öka exponentiellt”

Bitcoin har gått urstarkt under 2019. Men inte de senaste dagarna. Under tisdagen rasade bitcoinpriset med 15 procent bara under en timmes tid. Data från Tradingview visar att priset störtdök under tisdagskvällen. Därefter har kursen stabiliserats någorlunda runt 8 400 dollar per bitcoin. Det innebär en nedgång med 40 procent sedan den 26 juni, då priset en kort period var uppe på runt 14 000 dollar.

– Nedgången var väntad. Klassisk teknisk analys har visat att den skulle komma, säger Dennis Sahlström.

Han driver företaget Mirai Investments och håller kurser i kryptohandel via bland annat varumärket Din Kryptoklubb. Dessutom handlar han privat i kryptovalutor.

Nedgången i veckan innebär att hela sommarens stora uppgång är utraderad. Priset befinner sig på samma nivå som i mitten av juni.

– Men bitcoin är fortfarande en av de bäst presterade tillgångarna under 2019, säger Dennis Sahlström.

Jämfört med årets början är bitcoin upp 223 procent, trots nedgången nu i veckan.

I ett längre perspektiv har det varit en stadig uppgång för bitcoin sedan 2011, med toppen i december-januari 2017-2018. Då låg priset på nästan 20 000 dollar. Under hösten-vintern har priset legat på jämförelsevis låga nivåer, men från april i år har det skett en större uppgång.

Bitcoinpriset har hittills hyfsat väl följt guldpriset.

– Bitcoin och guld har många likartade kvaliteter. Men de här veckan har de gått skilda vägar och korrelerar inte lika mycket. Det är väldigt intressant, säger en trader till Realtid.

Dennis Sahlström på Din Kryptoklubb tror att svängningarna är mycket större på kryptomarknaden jämfört med guld eftersom den är mycket mindre, mer oreglerad och dessutom mycket yngre.

– Även om många säger att bitcoin kan bli det digitala guldet tycker jag att det är för tidigt även om potentialen är jättestor.

En orsak till uppgången för både guld och bitcoin är det osäkra makroläget och instabila läget för många valutor.

En teknisk orsak är den så kallade halveringen, halving. Var fjärde år halveras det antal bitcoin man kan utvinna ur ett block, det är dags igen i maj 2020. Strax före brukar priset stiga exponentiellt.

– Den här gången tror många att det redan är inprisat och att det kan vara en anledning till den "bullrun" (kraftiga uppgång, red:s anmärkning) som varit, säger en trader.

Dennis Sahlström håller inte med utan tror att uppgången beror på att infrastrukturen har blivit allt bättre och att det finns fler och mycket mer etablerade aktörer nu jämfört med tidigare.

– Jag tror att priset kommer att öka exponentiellt, säger Dennis Sahlström.

Att bitcoin nu viker ned kan förklaras med besvikelsen hos många privata traders – vilka står för lejonparten av kryptohandeln – över det svaga institutionella intresset för de nya bitcoin-terminer som lanserades i måndags på den nya bitcoinbörsen Bakkt. Den är bland annat uppbackad av ICE som äger New York Stock Exchange, och riktar sig mot institutionella investerare, något hela kryptocommunityn länge har väntat på. Det nya i Bakkts terminer, futures, är att utbetalningar sker i bitcoin och inte i fiat-valutor, som dollar.

– Kanske finns det inte så stort institutionellt intresse. Men det är ännu väldigt tidigt att säga. Det kan också vara så att institutionerna vill köpa billigare, säger Dennis Sahlström.

Ytterligare en förklaring till nedgången är den så kallade hashraten. När bitcoin ska utvinnas, minas, måste maskinerna lösa svåra ekvationer. På senare tid har det varit väldigt många miners samtidigt. Då tar det längre tid att utvinna bitcoin. Hashraten föll 60 procent dagen innan det stora fallet.

– Det spekuleras om att miners kanske har blivit avstängda igen i Kina och Mongoliet. Då vill man kanske sälja en stor mängd bitcoin. Nu har har hashraten återhämtat sig igen, säger en trader.

Ännu värre ser nedgången ut för så kallade altcoins, alternativa kryptovalutor. Ethereum var under tisdagen ned 6,76 procent jämfört med bitcoin, bitcoin cash ned 14 procent jämfört med bitcoin och EOS ned 18,85 procent gentemot bitcoin.

Förra året fanns det över 2 500 alternativa kryptovalutor, varav många är rena bedrägerier, så kallade shitcoins. Enligt Coin Market Cap finns idag 2 800 alternativa kryptovalutor.

– Innan en ordentlig ny uppgång behöver dessa shitcoins dö. Det håller kanske på att ske nu, säger en trader.

Hon påpekar att bitcoins marknadsdominans har stigit från runt 33 procent i januari 2018 till cirka 70 procent just nu.

Fondförvaltaren Eric Strand, som är i full färd med att bygga upp sina egna fonder i nystartade bolaget AUAG Fonder, är känd som expert på metallpriser, speciellt då guld och silver. Han ser få likheter mellan bitcoin och guld.

– Det går inte att jämföra guld med kryptovalutor, säger Eric Strand.

En orsak är att bitcoin och andra kryptovalutor bygger på en viss teknik och det kan komma nya tekniker som är ännu bättre, snabbare och säkrare.

– Då finns det inte mycket anledning till att äga den gamla, säger Eric Strand.

Däremot tror han på blockkedja som en plattform för transfering av pengar. Inte minst eftersom många vill befria sig från Swift-systemet, som kontrolleras av USA.

– Där är jag ett fan, men inte när det gäller spekulationer i valutans värde.

Han menar också att det finns ett problem i att handeln i bitcoin sker på en marknad med dålig insyn.

– De största kan sälja till varandra bara för att driva priserna.