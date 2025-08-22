Realtid
Tyskland vill lätta på reglerna för EU:s mindre banker

banker
Bundesbanks styrelseledamot Michael Theurer understryker att förslaget inte ska förändra Basel-ramverket i grunden. (Foto: Wikicommons).
Uppdaterad: 22 aug. 2025Publicerad: 22 aug. 2025

Kraven som infördes efter finanskrisen försvårar livet för mindre banker, menar kritiker. Nu kan ett tyskt förslag ligga till grund för en ny EU-lag.

Efter den globala finanskrisen 2008–2009 bestämde sig internationella tillsynsmyndigheter för att förhindra en ny bankkris.

Det innebar betydligt tuffare regler för vilka tillgångar en bank måste ha.

Nu vill tunga institutioner i Tyskland lätta på reglerna för att minska mindre bankers administrativa börda, skriver Politico.

Kritiken har blivit större

De nuvarande reglerna bygger på Basel III, ett globalt ramverk som kraftigt ökade kraven på kapital och likviditet efter krisen.

Även om dessa bestämmelser var utformade för att hantera riskerna i stora internationella banker har de i praktiken också omfattat mindre, lokalt inriktade banker.

När amerikanska Lehman Brothers föll 2008 ledde det så småningom till en global finanskris. (Foto: Kirsty Wigglesworth/AP/TT).
Kritiken har vuxit mot att reglerna blivit oproportionerliga och hämmat effektiviteten i banksektorn.

Länder som USA, Schweiz och Storbritannien har redan infört förenklade regelverk för banker med enklare affärsmodeller.

Skulle förenkla för mindre banker

Det tyska förslaget innebär att mindre banker skulle slippa rapportera riskvägda kapitalkvoter.

I stället skulle de enbart behöva redovisa en så kallad leverage ratio, alltså ett enkelt mått på förhållandet mellan eget kapital och totala tillgångar.

Denna kvot föreslås ligga betydligt högre än dagens miniminivå på tre procent, men exakt nivå är ännu inte fastställd.

Behöver möta vissa krav

För att omfattas av det nya regelverket måste bankerna ha mindre än tio miljarder euro i tillgångar och huvudsakligen bedriva sin verksamhet inom EES.

De får inte hålla kryptotillgångar, endast begränsade derivatpositioner och en låg exponering mot handelstillgångar. Dessutom krävs att de kan visa låg känslighet för ränteförändringar.

”Detta innebär inte ett avvikelse från Baselramverket”, poängterade Michael Theurer, som sitter i Bundesbanks styrelse.

Kan bli till lagförslag

Förslagen ska nu diskuteras på europeisk nivå och resultatet väntas ingå i en rapport från en särskild arbetsgrupp vid ECB senare i år.

Därefter väntas rapporten ligga till grund för ett eventuellt lagförslag från EU-kommissionen.

