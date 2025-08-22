Tyskland vill lätta på reglerna för EU:s mindre banker

Efter den globala finanskrisen 2008–2009 bestämde sig internationella tillsynsmyndigheter för att förhindra en ny bankkris.

Det innebar betydligt tuffare regler för vilka tillgångar en bank måste ha.

Nu vill tunga institutioner i Tyskland lätta på reglerna för att minska mindre bankers administrativa börda, skriver Politico.

Kritiken har blivit större

De nuvarande reglerna bygger på Basel III, ett globalt ramverk som kraftigt ökade kraven på kapital och likviditet efter krisen.

Även om dessa bestämmelser var utformade för att hantera riskerna i stora internationella banker har de i praktiken också omfattat mindre, lokalt inriktade banker.

När amerikanska Lehman Brothers föll 2008 ledde det så småningom till en global finanskris. (Foto: Kirsty Wigglesworth/AP/TT).

Kritiken har vuxit mot att reglerna blivit oproportionerliga och hämmat effektiviteten i banksektorn.

Länder som USA, Schweiz och Storbritannien har redan infört förenklade regelverk för banker med enklare affärsmodeller.

