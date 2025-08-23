Realtid
Realtid.se
Bank & Fintech

Europas banker har skrubbat bort krisstämpeln

banker
Deutsche Banks vd Christian Sewing och ECB-ordföranden Christine Lagarde är två centralfigurer inom det europeiska bankväsendet. (Foto: Helmut Fricke/AP/TT).
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 22 aug. 2025Publicerad: 23 aug. 2025

Europeiska banker har genomgått en långsam återhämtning efter flera kriser. Nu verkar det dock ha vänt, enligt experter.

Under 2010-talet talades det ofta om den europeiska sektorn i kristermer.

Den pekades både ut som en bidragande orsak till och ett offer för eurozonens svaga ekonomiska återhämtning efter finanskrisen.

Nu är tongångarna helt annorlunda när flera indikatorer på att en tydlig vändning har skett, skriver Moneyweek.

Började med finanskrisen

Inför finanskrisen fanns det gott om argument för att Europa stod starkare än USA. Den amerikanska ekonomin präglades då av ett stort handelsunderskott, en fallande valuta och en omfattande bostadsbubbla.

Flera europeiska banker har uttryckt en vilja om att EU ska göra regelverken enklare och tydligare. (Foto: Michael Probst/AP/TT).

Även Europa hade problem på bostadsmarknaden, men ansågs ha en sundare struktur och goda förutsättningar att dra nytta av tillväxten i tillväxtekonomier. Utvecklingen blev dock den motsatta.

Efter 2008 halkade Europa efter på de flesta finansiella mått. Inte minst drog skuldsättningskrisen i eurozonen drog ut på tiden.

Sämre lönsamhet i Europa

Dessutom skapade brexitprocessen långvarig osäkerhet och Rysslands invasion av Ukraina utlöste en akut energikris.

Den avgörande skillnaden mellan USA och Europa låg i hur bankerna sanerades. I USA genomfördes stress­tester som resulterade i tydliga rekapitaliseringsplaner och en snabbare återhämtning.

Europa valde en långsammare väg. Bankerna fick ta förluster samtidigt som låga räntor pressade lönsamheten. Följden blev att kreditgivningen hölls tillbaka under lång tid, skriver Moneyweek.

Finns mörka moln

Först på tröskeln till pandemin började bilden ljusna. Bankerna stod då på en starkare finansiell grund och efter börsbotten våren 2020 har sektorn visat en tydlig återhämtning.

Sedan 2023 har europeiska bankaktier överträffat sina amerikanska motsvarigheter och trenden har förstärkts.

Men det finns också mörkare moln på himlen. Många europeiska banker anser fortfarande att regleringen är för hård och gör det svårare att matcha resultaten hos sina amerikanska motsvarigheter, skriver CNBC.

