Europas banker har skrubbat bort krisstämpeln

Under 2010-talet talades det ofta om den europeiska sektorn i kristermer.

Den pekades både ut som en bidragande orsak till och ett offer för eurozonens svaga ekonomiska återhämtning efter finanskrisen.

Nu är tongångarna helt annorlunda när flera indikatorer på att en tydlig vändning har skett, skriver Moneyweek.

Började med finanskrisen

Inför finanskrisen fanns det gott om argument för att Europa stod starkare än USA. Den amerikanska ekonomin präglades då av ett stort handelsunderskott, en fallande valuta och en omfattande bostadsbubbla.

Flera europeiska banker har uttryckt en vilja om att EU ska göra regelverken enklare och tydligare.

Även Europa hade problem på bostadsmarknaden, men ansågs ha en sundare struktur och goda förutsättningar att dra nytta av tillväxten i tillväxtekonomier. Utvecklingen blev dock den motsatta.

Efter 2008 halkade Europa efter på de flesta finansiella mått. Inte minst drog skuldsättningskrisen i eurozonen drog ut på tiden.

