ECB gillar inte trenden att européer använder kort kopplade till internationella betaljättar istället för kontanter. Därför vill man nu göra euron digital.
Digital euro ska ta upp kampen med betaljättarna
Kontanter har snabbt minskat som betalningsmedel i euroländerna.
Detta oroar Europeiska centralbanken (ECB) som ser både praktiska och strategiska problem.
Nu höjs det allt fler röster om att lansera en digital euro med ambitionen att utmana privata betalningslösningar, skriver Euronews.
Vill inte förlita sig på utländska aktörer
Utvecklingen av kontantanvändningen i euroområdet är tydlig. Mellan 2019 och 2024 sjönk andelen kontantbetalningar från 68 till 40 procent räknat i antal transaktioner, och från 40 till 24 procent i värde.
Kritiker menar att minskade möjligheter att använda kontanter försämrar valfriheten för konsumenter och risk för ökat beroende av kommersiella aktörer.
”Det som är särskilt oroande i Europa är att gapet som uppstått genom minskande kontantanvändning fylls av icke-europeiska betalningslösningar”, säger Piero Cipollone, som sitter i ECB:s styrelse.
Ska fylla ett tomrum
Kontanter har hittills utgjort den mest inkluderande betalningsformen, fri från avgifter, bankkontokrav och insyn från privata företag.
När denna möjlighet trängs undan ökar risken för exkludering av grupper som inte har tillgång till digitala lösningar, menar Cipollone.
En digital euro är tänkt att fylla detta tomrum.
Kan användas offline
Valutan ska fungera som ett offentligt betalningsmedel i digital form, lika användbar i butik som vid nätköp och dessutom möjlig att använda offline, exempelvis vid strömavbrott eller andra nödsituationer.
Den ska vara kostnadsfri, säker och garantera hög grad av integritet, där transaktionsdata i huvudsak inte hanteras av privata aktörer.
För små och medelstora företag kan en digital euro dessutom bidra till mer konkurrens genom gemensamma standarder som minskar beroendet av kortnätverk och internationella betalningsplattformar.
Dröjer några år
Enligt uppskattningar föredrar fortfarande nära en tredjedel av dessa företag kontanter, med ännu högre siffror i länder som Österrike och Italien.
Den digitala valutan kan bli en kompromiss som både bevarar offentliga pengar och anpassar betalningssystemet till digitaliseringens krav.
Projektet befinner sig ännu i förberedelsefas, som pågår till oktober 2025. En realistisk lansering bedöms ligga först runt 2028–2029.
