Digital euro ska ta upp kampen med betaljättarna

Kontanter har snabbt minskat som betalningsmedel i euroländerna.

Detta oroar Europeiska centralbanken (ECB) som ser både praktiska och strategiska problem.

Nu höjs det allt fler röster om att lansera en digital euro med ambitionen att utmana privata betalningslösningar, skriver Euronews.

Vill inte förlita sig på utländska aktörer

Utvecklingen av kontantanvändningen i euroområdet är tydlig. Mellan 2019 och 2024 sjönk andelen kontantbetalningar från 68 till 40 procent räknat i antal transaktioner, och från 40 till 24 procent i värde.

Den minskade användningen av euromynt är en tydlig trend.

Kritiker menar att minskade möjligheter att använda kontanter försämrar valfriheten för konsumenter och risk för ökat beroende av kommersiella aktörer.

”Det som är särskilt oroande i Europa är att gapet som uppstått genom minskande kontantanvändning fylls av icke-europeiska betalningslösningar”, säger Piero Cipollone, som sitter i ECB:s styrelse.

