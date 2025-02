"Skenet från CBDC:s och e-kronan bedrar – precis som Tolkiens ring"

Maktförskjutningens steg

I boken Seeing Like a State av James C. Scott beskrivs fyra steg som driver fram en successiv maktförskjutning från medborgare och entreprenörer till en alltmer centraliserad och homogen maktelit:

Lockelsen att strukturera samhället på ett sätt som är lätt att kvantifiera och överskåda skapar kapaciteten Övertron på empiriska metoder för att rationalisera samhället ger upphov till drivkraften att göra det Den maktkoncentrationen som följer ger beslutsamheten att agera på denna drivkraft; och Urholkandet av ett autonomt civilsamhälle skapar förutsättningarna för att processen ska fortgå.

Oändliga möjligheter

Den deflationistiska kraft som teknologi och AI kommer att medföra i framtiden, och som aktivt måste motbalanseras för att vårt inflationistiska system ska förbli funktionellt, gör lockelsen att bli allt mer kirurgisk med den ekonomiska politiken oemotståndlig för centralbanker och stater.

Det råder ingen tvekan om att en CBDC, sett ur ett centralplaneringsperspektiv, kan bli ett oerhört effektivt verktyg.

Möjligheterna att anpassa penningpolitiken till specifika mål och grupper är nästan oändliga.

Kina avskräckande exempel

Men det finns en mörk baksida.

I Kina används redan i dag liknande system för att poängsätta individers agerande genom ett socialt kreditsystem.

Människors rörelser och konsumtion är minutiöst kartlagda, och incitament skapas för att styra beteenden i enlighet med statens mål.

Om en CBDC införs i Sverige eller EU skulle liknande förutsättningar skapas – i praktiken skulle det innebära formandet av ett helt nytt maktinstrument vars motsvarighet endast finnes i litteraturhistorien, som Ringen i Sagan om Ringen.

Oligarkisk kontroll

Pengar skulle kunna utfärdas med ett sista giltighetsdatum eller designas för att endast kunna användas för specifika ändamål.

Det skulle exempelvis kunna innebära att enskilda medborgares konsumtionsmönster kan styras i realtid eller konton tillhörande regimkritiker kan frysas med ett enkelt knapptryck.

Om detta låter långsökt ur ett svenskt perspektiv behöver vi bara blicka mot de gigantiska techbolag som i dag utövar en närmast oligarkisk kontroll över vår data via exempelvis sociala medier.

Genom att analysera varje klick och varje sökning skapar de detaljerade profiler som används för att sälja varor, infektera samhällsdebatten och stärka sitt politiska inflytande. Faktum är att du, som användare, inte är kunden – du är produkten.

Medborgaren reduceras

Med en CBDC skulle denna typ av kontroll inte bara omfatta våra digitala fotspår utan även våra pengar – och därmed i praktiken allt.

Precis som techbolagen använder din data för att maximera kortsiktiga vinster, skulle en statsapparat med skeva incitamentsstrukturer kunna utnyttja liknande mekanismer för att styra beteenden och genomdriva social ingenjörskonst som saknar demokratisk legitimitet.

Resultatet är att du, som medborgare, riskerar att reduceras till en formbar produkt som anpassas för att tjäna ett alltmer toppstyrt samhälle.

Detta utgör en moralisk risk utan motstycke — en utveckling som vi inte kan tillåta i penningpolitiken.

Demokratins själva kärna handlar om att upprätthålla ett system där makten tjänar folket, inte tvärtom.

Goda intentioner kan missbrukas

Europeiska demokratiska institutioner må stå på en betydligt stadigare grund än exempelvis Kina (där de är icke-befintliga), men det är farligt naivt att tro att vi är immuna mot maktmissbruk.

Historien visar att kontrollsystem som skapas med goda intentioner ofta kan missbrukas när samhällsförhållandena förändras.

Även med goda avsikter är det nästintill oundvikligt att vi rör oss mot en verklighet där genomförandet av alltför storskaliga och övergripande ideologiska planer prioriteras framför en gradvis utveckling präglad av mångfald och självbestämmande — ifall kapaciteten för det finns.

Allvarliga risker

CBDC-projekt är en farlig utveckling som till stor del har glidit under radarn i den politiska debatten och som måste motverkas innan frestelsen att införa dem blir övermäktig.

Svenska medborgare, politiker och företagare måste vakna upp och inse de allvarliga riskerna med en ”e-krona” – och aktivt motsätta sig dess införande, både inom EU och på den internationella arenan, för att förhindra normaliseringen av dessa idéer.

CBDC:er i alla dess former – vare sig det handlar om e-krona, digital euro eller digital dollar – utgör ett av de största hoten i vår samtid mot de fundament som vårt fria och öppna samhälle vilar på.

Det är hög tid att damma av Tolkien-böckerna och börja agera därefter.

Petter Englund

Oberoende finansskribent

