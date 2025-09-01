Realtid
Realtid.se
Affärer

Svensk industri bryter historisk barriär

svensk
Vind i seglet för svensk industri. (Foto: Fredrik Sandberg/TT)
Simon Kronö
Simon Kronö
Uppdaterad: 01 sep. 2025Publicerad: 01 sep. 2025

För första gången sedan våren 2022 överskrider svensk industri sitt historiska genomsnitt. PMI-indexet når 55,3 i augusti – en signal som pekar mot en möjlig konjunkturvändning.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Verkstädernas rytm har accelererat. Inköpschefernas telefoner ringer oftare. Produktionsplanerarna skissar på utökade scheman.

En kombination av scener som svenska industriföretag inte upplevt på flera år.

Missa inte: Här utbildas Sveriges nästa vd:ar: ”Fantastisk”. Realtid

Inköpschefsindex för svensk industri klättrade i augusti nämligen till 55,3 – upp från 54,4 månaden innan, visar rapporten från Swedbank (börskurs Swedbank) och Silf.

För första gången sedan våren 2022 har indexet överskridit sitt historiska genomsnitt på 54,3.

Högsta noteringen 2025

Uppgången fortsätter en trend som startade efter junis svacka. Affärsvolym bidrog mest till den totala ökningen med 0,7 indexenheter, följt av orderingång, leveranstider och sysselsättning.

Endast inköpslagren drog ned indexet.

ANNONS
svensk
(Foto: S&P Global och Swedbank)

Själva kärnan i industriverksamheten – produktionen – har accelererat allra mest. Delindexet steg kraftigt med 2,8 enheter till 58,0, vilket gav det största enskilda bidraget till augustiökningen.

”Efter svackan i juni har tillväxttakten i industrin tagit ny fart samtidigt som det kommit positiva konjunktursignaler från flera europeiska länder”, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank, i ett pressmeddelande.

ANNONS

Senaste nytt

Fredrik Lundberg
Spela klippet
Realtid Partner

Relevance fortsätter att växa: "Börjar få fäste"

14 aug. 2025
magisk
Spela klippet
Realtid Partner

Magisk sommarkväll med Jöback – nu hemma i din soffa

14 juli 2025
relevance
Spela klippet
Realtid Partner

Relevance spränger tillväxtmålen – trots tuff mediemarknad

30 maj 2025

Produktionsindex rusar till treårstopp

Men det som verkligen överraskar är hur företagen ser på den närmaste framtiden.

Indexet för planerad produktion närmaste halvåret sköt upp till 65,2 från 63,7 – den högsta nivån på över tre år. Det innebär att en allt större andel företag planerar att öka eller behålla produktionen oförändrad under kommande månader.

Striden om skogen: Ska Sverige betala för att låta träden stå kvar?

En ny strid har blossat upp i Sverige.

Utvecklingen sker mitt i en period av global handelsoro och geopolitisk spänning. USA:s industri-PMI steg visserligen till 53,3 i augusti, men har uppvisat volatil utveckling under året – ”sannolikt på grund av de höjda amerikanska tullarna”, enligt rapporten.

ANNONS

Euroområdets industri kämpar fortfarande, även om återhämtningen fortsätter. Det preliminära PMI-indexet noterades till 50,5 i augusti – första gången i tillväxtzonen sedan juni 2022, men fortfarande på en bräcklig nivå.

Orderingång starkaste på över ett år

Orderingången, ofta betraktad som en framtidssignal, steg för andra månaden i rad och noterades till 57,0 – den högsta nivån på över ett år. Med undantag för juni har delindexet varit i tillväxtzonen under årets åtta första månader med i genomsnitt 54,2.

Även sysselsättningsbilden fortsätter att ljusna. Delindex för sysselsättning steg till 52,0 från 51,6 och har nu legat över 50-strecket i femton månader i rad.

Läs även: Tysk ståljätte kämpar med omställningen: ”Olösligt”. Realtid

Det signalerar att industriföretagen väljer att behålla eller öka antalet anställda snarare än att dra ned på personalstyrkan.

”Med osäkra globala utsikter vilar omvärldens efterfrågan på bräcklig grund. Men med lite tur kan den heta industrin smitta av sig via jobb och efterfrågan, och sprida värme till den i övrigt nedkylda svenska konjunkturen”, skriver Dagens Industris Nils Åkesson.

Kronförstärkning håller kostnader nere

ANNONS

Samtidigt som aktiviteten ökar håller kostnadstrycket tillbaka. Index för leverantörernas rå- och insatsvarupriser steg endast marginellt till 50,9 från 50,1 – femte månaden i rad strax över 50-nivån.

”Vi ser ett fortsatt dämpat pristryck i industrin som drivs av kronförstärkningen och måttliga råvaruprisökningar, även om höjda amerikanska handelstullar på sikt kan komma att driva upp företagens kostnader”, säger Kennemar.

Här är branschen som avslöjar hur ekonomin egentligen mår

Dämpad efterfrågan på wellpapp.

Åkesson pekar på att kronförstärkningen bidrar ”till mer press mot inköpskostnader än mot företagens förmåga att exportera sina produkter”, vilket vittnar om starka marknadspositioner för svenska exportföretag.

USA-handelsavtal minskar osäkerhet

Bakom augustiuppgången kan även ligga en minskning av den osäkerhet som präglat första halvåret.

Kennemar nämner specifikt att ”minskad osäkerhet kring globala handelspolitiken efter sommarens handelsavtal med USA” kan ha bidragit till uppgången.

ANNONS
Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
IndustriPMISilfSwedbank
Simon Kronö
Simon Kronö

Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.

Simon Kronö
Simon Kronö

Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.

ANNONS
Ledarskap och beteendeförändring - Kostnadsfritt event

Kostnadsfritt event, lär dig mer om organizational behaviour management. Delta aktivt, få verktyg som fungerar och bli den ledare din organisation behöver.

Anmäl här

Senaste lediga jobben

Group Tax Manager to Arrive
Sista ansökningsdag: 30/09/2025
Group Chief Risk Officer till Marginalen AB
Placering: Stockholm
Sista ansökningsdag: 30/09/2025
ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS