För första gången sedan våren 2022 överskrider svensk industri sitt historiska genomsnitt. PMI-indexet når 55,3 i augusti – en signal som pekar mot en möjlig konjunkturvändning.
Svensk industri bryter historisk barriär
Mest läst i kategorin
Dessa företagare tror mest på framtiden – siffrorna överraskar
Höstens första mätning visar en tydlig förändring bland enmansföretagare, enligt SEB:s undersökning. Optimismen växer – men fördelningen överraskar. Från augusti till september ökade andelen som tror på en positiv utveckling för sin verksamhet från 23 procent till 31 procent – nästan var tredje företagare ser nu ljust på de kommande månaderna. Samtidigt minskade andelen pessimister …
Krönika: Europas rekord visar att flygskammen äntligen är död
Realtids resekrönikör Viggo Cavling sörjer inte flygskammens död vid Europas flygrekord. Men nu måste EU och Sverige ta tag i flygets verkliga utmaningar. Vill vi ha tillväxt i Europa funkar det inte att alla sitter fast i gaten i väntan på ett försenat plan. Flygrekord och flygskammen borta Först det roliga. Europas flygtrafik är tillbaka …
Europa flyger som aldrig förr – men väntetiden i gaten växer
Med över 35 000 dagliga avgångar slår Europas flygtrafik nya rekord. Men bakom siffrorna gömmer sig gamla problem – personalbrist, överbelastade kontrollcentraler och strejker som gör att tusentals resenärer fortfarande fastnar i gaten istället för att komma iväg på sin weekend. Faktum är att slutet av augusti 2025 till och med slog rekordåret 2019 med …
Teslas kollaps fortsätter på svenska marknaden
Teslas kollaps på den svenska bilmarknaden fortsätter, medan Volvo Cars befäster sin position som förstahandsvalet bland svenska bilköpare, visar augustisiffror från Mobility Sweden. Totalt ökade antalet nyregistrerade personbilar till 20 168 under månaden, en ökning med 6 procent i årstakt. För Volvo XC60 – nummer ett i listan över modeller som registrerats i augusti – blev …
Tyvärr kan vi glömma billiga resor över Atlanten
Minns ni när Norse Atlantic skulle rädda oss från SAS dyra biljetter över Atlanten till New York? Med enkelbiljetter från Oslo till JFK för några hundralappar kunde man nästan få känslan att Manhattan låg lika nära som Malmö. Men nu är sagan slut. Bolaget lägger ned sin sista USA-linje från Skandinavien – Oslo–New York – …
Verkstädernas rytm har accelererat. Inköpschefernas telefoner ringer oftare. Produktionsplanerarna skissar på utökade scheman.
En kombination av scener som svenska industriföretag inte upplevt på flera år.
Missa inte: Här utbildas Sveriges nästa vd:ar: ”Fantastisk”. Realtid
Inköpschefsindex för svensk industri klättrade i augusti nämligen till 55,3 – upp från 54,4 månaden innan, visar rapporten från Swedbank (börskurs Swedbank) och Silf.
För första gången sedan våren 2022 har indexet överskridit sitt historiska genomsnitt på 54,3.
Högsta noteringen 2025
Uppgången fortsätter en trend som startade efter junis svacka. Affärsvolym bidrog mest till den totala ökningen med 0,7 indexenheter, följt av orderingång, leveranstider och sysselsättning.
Endast inköpslagren drog ned indexet.
Själva kärnan i industriverksamheten – produktionen – har accelererat allra mest. Delindexet steg kraftigt med 2,8 enheter till 58,0, vilket gav det största enskilda bidraget till augustiökningen.
”Efter svackan i juni har tillväxttakten i industrin tagit ny fart samtidigt som det kommit positiva konjunktursignaler från flera europeiska länder”, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank, i ett pressmeddelande.
Senaste nytt
Produktionsindex rusar till treårstopp
Men det som verkligen överraskar är hur företagen ser på den närmaste framtiden.
Indexet för planerad produktion närmaste halvåret sköt upp till 65,2 från 63,7 – den högsta nivån på över tre år. Det innebär att en allt större andel företag planerar att öka eller behålla produktionen oförändrad under kommande månader.
Striden om skogen: Ska Sverige betala för att låta träden stå kvar?
En ny strid har blossat upp i Sverige.
Utvecklingen sker mitt i en period av global handelsoro och geopolitisk spänning. USA:s industri-PMI steg visserligen till 53,3 i augusti, men har uppvisat volatil utveckling under året – ”sannolikt på grund av de höjda amerikanska tullarna”, enligt rapporten.
Euroområdets industri kämpar fortfarande, även om återhämtningen fortsätter. Det preliminära PMI-indexet noterades till 50,5 i augusti – första gången i tillväxtzonen sedan juni 2022, men fortfarande på en bräcklig nivå.
Orderingång starkaste på över ett år
Orderingången, ofta betraktad som en framtidssignal, steg för andra månaden i rad och noterades till 57,0 – den högsta nivån på över ett år. Med undantag för juni har delindexet varit i tillväxtzonen under årets åtta första månader med i genomsnitt 54,2.
Även sysselsättningsbilden fortsätter att ljusna. Delindex för sysselsättning steg till 52,0 från 51,6 och har nu legat över 50-strecket i femton månader i rad.
Läs även: Tysk ståljätte kämpar med omställningen: ”Olösligt”. Realtid
Det signalerar att industriföretagen väljer att behålla eller öka antalet anställda snarare än att dra ned på personalstyrkan.
”Med osäkra globala utsikter vilar omvärldens efterfrågan på bräcklig grund. Men med lite tur kan den heta industrin smitta av sig via jobb och efterfrågan, och sprida värme till den i övrigt nedkylda svenska konjunkturen”, skriver Dagens Industris Nils Åkesson.
Kronförstärkning håller kostnader nere
Samtidigt som aktiviteten ökar håller kostnadstrycket tillbaka. Index för leverantörernas rå- och insatsvarupriser steg endast marginellt till 50,9 från 50,1 – femte månaden i rad strax över 50-nivån.
”Vi ser ett fortsatt dämpat pristryck i industrin som drivs av kronförstärkningen och måttliga råvaruprisökningar, även om höjda amerikanska handelstullar på sikt kan komma att driva upp företagens kostnader”, säger Kennemar.
Här är branschen som avslöjar hur ekonomin egentligen mår
Dämpad efterfrågan på wellpapp.
Åkesson pekar på att kronförstärkningen bidrar ”till mer press mot inköpskostnader än mot företagens förmåga att exportera sina produkter”, vilket vittnar om starka marknadspositioner för svenska exportföretag.
USA-handelsavtal minskar osäkerhet
Bakom augustiuppgången kan även ligga en minskning av den osäkerhet som präglat första halvåret.
Kennemar nämner specifikt att ”minskad osäkerhet kring globala handelspolitiken efter sommarens handelsavtal med USA” kan ha bidragit till uppgången.
Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.
Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.
Kostnadsfritt event, lär dig mer om organizational behaviour management. Delta aktivt, få verktyg som fungerar och bli den ledare din organisation behöver.