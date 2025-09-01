Svensk industri bryter historisk barriär

Produktionsindex rusar till treårstopp

Men det som verkligen överraskar är hur företagen ser på den närmaste framtiden.

Indexet för planerad produktion närmaste halvåret sköt upp till 65,2 från 63,7 – den högsta nivån på över tre år. Det innebär att en allt större andel företag planerar att öka eller behålla produktionen oförändrad under kommande månader.

Utvecklingen sker mitt i en period av global handelsoro och geopolitisk spänning. USA:s industri-PMI steg visserligen till 53,3 i augusti, men har uppvisat volatil utveckling under året – ”sannolikt på grund av de höjda amerikanska tullarna”, enligt rapporten.

ANNONS

Euroområdets industri kämpar fortfarande, även om återhämtningen fortsätter. Det preliminära PMI-indexet noterades till 50,5 i augusti – första gången i tillväxtzonen sedan juni 2022, men fortfarande på en bräcklig nivå.

Orderingång starkaste på över ett år

Orderingången, ofta betraktad som en framtidssignal, steg för andra månaden i rad och noterades till 57,0 – den högsta nivån på över ett år. Med undantag för juni har delindexet varit i tillväxtzonen under årets åtta första månader med i genomsnitt 54,2.

Även sysselsättningsbilden fortsätter att ljusna. Delindex för sysselsättning steg till 52,0 från 51,6 och har nu legat över 50-strecket i femton månader i rad.

Läs även: Tysk ståljätte kämpar med omställningen: ”Olösligt”. Realtid

Det signalerar att industriföretagen väljer att behålla eller öka antalet anställda snarare än att dra ned på personalstyrkan.

”Med osäkra globala utsikter vilar omvärldens efterfrågan på bräcklig grund. Men med lite tur kan den heta industrin smitta av sig via jobb och efterfrågan, och sprida värme till den i övrigt nedkylda svenska konjunkturen”, skriver Dagens Industris Nils Åkesson.

Kronförstärkning håller kostnader nere

ANNONS

Samtidigt som aktiviteten ökar håller kostnadstrycket tillbaka. Index för leverantörernas rå- och insatsvarupriser steg endast marginellt till 50,9 från 50,1 – femte månaden i rad strax över 50-nivån.

”Vi ser ett fortsatt dämpat pristryck i industrin som drivs av kronförstärkningen och måttliga råvaruprisökningar, även om höjda amerikanska handelstullar på sikt kan komma att driva upp företagens kostnader”, säger Kennemar.

Åkesson pekar på att kronförstärkningen bidrar ”till mer press mot inköpskostnader än mot företagens förmåga att exportera sina produkter”, vilket vittnar om starka marknadspositioner för svenska exportföretag.

USA-handelsavtal minskar osäkerhet

Bakom augustiuppgången kan även ligga en minskning av den osäkerhet som präglat första halvåret.

Kennemar nämner specifikt att ”minskad osäkerhet kring globala handelspolitiken efter sommarens handelsavtal med USA” kan ha bidragit till uppgången.

ANNONS