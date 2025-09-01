Realtid
Här utbildas Sveriges nästa vd:ar: "Fantastisk"

här
"Jag känner mig fortfarande ny på jobbet", säger Peter Nilsson – trots sina 20 år som vd för Trelleborg. (Foto: Trelleborg)
Simon Kronö
Simon Kronö
Uppdaterad: 01 sep. 2025Publicerad: 01 sep. 2025

Ett helt fotbollslag av före detta Trelleborg-chefer har spridit sig bland börsens vd:ar. Bakom framgången ligger en 40 år gammal ledarskapsfilosofi som få andra svenska bolag kopierat.

Facebook
Twitter
LinkedIn

”Det är en fantastisk skola”, säger Anders Pettersson, som gick från affärsområdeschef på Trelleborg (börskurs Trelleborg) till att bli vd för först fritidsbolaget Thule (börskurs Thule Group) och sedan sängtillverkaren Hilding Anders, till Dagens Industri.

Det unika med Trelleborg är den decentraliserade struktur som infördes på 1980-talet av dåvarande vd:n Rune Andersson.

Filosofin, som Andersson i sin tur tog med sig från Electrolux (börskurs Electrolux), ger affärsområdescheferna fullt ansvar för resultat- och balansräkning samt kassaflöde.

”Det var decentralisering där de ansvariga fick köra sina verksamheter med tydlig målstyrning, snabba beslutsvägar och stort mandat”, förklarar Pettersson.

En massa mindre vd:ar

Strukturen påminner enligt DI om verkstadsbolaget Atlas Copcos (börskurs Atlas Copco).

Men den skiljer sig markant från andra skånska storbolag som Alfa Laval (börskurs Alfa Laval), där mellancheferna inte får samma helhetsansvar.

I praktiken fungerar varje affärsområdeschef som en vd med hög grad av internationalisering och förvärv, nära kopplat till målstyrning och betydande inslag av rörliga löner.

här
Trelleborgs tidigare vd Rune Andersson införde bolagets decentraliserade styrning. (Foto: Jonas Ekströmer/TT)
Det förväntar sig Trelleborgs vd

DI:s genomgång av Skånes industriella ekosystem visar ett tydligt mönster.

I bolag som fönstertillverkaren Inwido (börskurs Inwido), Hilding Anders, Thule och gummiföretagen Hexpol (börskurs Hexpol) och Nolato (börskurs Nolato) har gamla Trelleborg-namn dykt upp på vd-poster och i styrelser med ovanlig frekvens.

Även internationellt har exporten varit framgångsrik – två tidigare Trelleborg-chefer sitter som börs-vd:ar i Danmark.

”Jag förväntar mig att mina operativa chefer sköter sina affärer själva”, säger Trelleborgs nuvarande vd Peter Nilsson till DI.

En sällsynt vd

Nilsson själv representerar något ovanligt i dagens svenska näringsliv. När han i oktober firar 20 år som vd är det något som få börs-vd:ar kan matcha – numera stannar sådana i snitt bara fem år på sin post.

”Jag känner mig fortfarande ny på jobbet, jag lär mig nya saker varje dag”, säger Nilsson till Dagens Industri.

”Jag känner också allt oftare att tidigare sanningar inte är sanning längre. Det går fortare än för 20 år sedan”, tillägger han.

Från gummi till global koncern

Under Nilssons ledning har Trelleborg genomgått en radikal förvandling. En tredjedel av koncernen har sålts – inte bara en gång utan två gånger.

Genom en rad affärer har företaget till stor del lämnat automotive, olja/gas, tryckdukar och däck för att fokusera på tre ”lösningsområden”: Industrial, Sealing och Medical Solutions.

”Vi är mycket mer enhetliga. Vi är mindre konjunkturkänsliga, mindre råvaruberoende och unika på ett helt annat sätt”, säger Nilsson till Dagens Industri.

20 olika nationaliteter

Samtidigt har bolaget blivit betydligt mer globalt. När Nilsson tillträdde hade Trelleborg en hälftenägd fabrik i Kina – nu har bolaget åtta stycken.

I Indien fanns ingen lokal fabrik – i dag är de fyra stycken.

Mer än 90 procent av Skånebolagets 100 högsta operativa chefer är internationella, med över 20 olika nationaliteter.

Satsar på egna talanger

Strategin med att utveckla egna chefer fortsätter. Alla de 35 högsta operativa cheferna i dagsläget har kommit fram internt inom Trelleborg.

”Specialister rekryteras givetvis externt men operativa chefer vill vi rekrytera internt”, säger Nilsson.

”Det är också vanligt att folk som slutat vill komma tillbaka, ofta med motiveringen att de saknar det snabba beslutsfattandet och egenansvaret.”

Simon Kronö
Simon Kronö

Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.

