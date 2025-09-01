Här utbildas Sveriges nästa vd:ar: "Fantastisk"

”Det är en fantastisk skola”, säger Anders Pettersson, som gick från affärsområdeschef på Trelleborg (börskurs Trelleborg) till att bli vd för först fritidsbolaget Thule (börskurs Thule Group) och sedan sängtillverkaren Hilding Anders, till Dagens Industri.

Det unika med Trelleborg är den decentraliserade struktur som infördes på 1980-talet av dåvarande vd:n Rune Andersson.

Filosofin, som Andersson i sin tur tog med sig från Electrolux (börskurs Electrolux), ger affärsområdescheferna fullt ansvar för resultat- och balansräkning samt kassaflöde.

”Det var decentralisering där de ansvariga fick köra sina verksamheter med tydlig målstyrning, snabba beslutsvägar och stort mandat”, förklarar Pettersson.

En massa mindre vd:ar

Strukturen påminner enligt DI om verkstadsbolaget Atlas Copcos (börskurs Atlas Copco).

Men den skiljer sig markant från andra skånska storbolag som Alfa Laval (börskurs Alfa Laval), där mellancheferna inte får samma helhetsansvar.

I praktiken fungerar varje affärsområdeschef som en vd med hög grad av internationalisering och förvärv, nära kopplat till målstyrning och betydande inslag av rörliga löner.