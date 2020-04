Wall Street rusar i öppningen

De amerikanska börserna inleder handelsveckan starkt. Kort efter att handeln öppnade är S&P 500 upp 3,8 procent, Dow Jones upp 3,9 procent och Nasdaq upp 3,7 procent, skriver Nyhetsbyrån Direkt.



Optimismen kommer sedan dödsantalet i New York minskade under söndagen till 594 fall, från 630 döda under lördagen. Trump-administrationen hade en något mer optimistisk ton under en presskonferens på söndagen vilket givit marknaden nya förhoppningar om återhämtning.



Trots att oljepriset handlas ned idag, så ökar oljebolagen på Wall Street sin värdering. Exxon stiger 2,0 procent, Chevron ökar 1,9 procent och Marathon Petroleum ligger på plus 7,8 procent.