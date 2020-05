Volvo slopar utdelningen

Volvo drar tillbaka utdelningsförslaget

Volvo meddelar att bolaget drar tillbaka förslaget till årsstämman den 18 juni om en ordinarie utdelning om 5,5 kronor per aktie. Styrelsen föreslår att ingen utdelning för 2019 kommer att betalas ut. Detta framgår av ett pressmeddelande.



Wall Street backade

De ledande börserna i USA tog ett kliv tillbaka under tisdagen. Vid stängning var Dow Jones storbolagsindex ned 1,9 procent till 23.765. S&P 500-indexet var ned 2,1 procent till 2.870, samtidigt som Nasdaq kompositindex var ned 2,1 procent till 9.003.



Advenica planerar företrädesemission

First North-noterade Advenica meddelar att bolaget beslutat om att genomföra en fullt garanterad nyemission om 27,6 miljoner kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningskursen har fastställts till 2,5 kronor per aktie, vilket motsvarar en rabatt om 35 procent från tisdagens stängningskurs på 3,82 kronor. Detta framgår av ett pressmeddelande.



K2A först med gröna aktier

Fastighetsbolaget K2A meddelar att de som “första bolag i världen” lanserar ett ramverk för gröna aktier. “K2A är det första bolaget som använder CICERO:s ”Shades of Green” metodik som grund för sitt ramverk för gröna aktier”, skriver bolaget i ett pressmeddelande. K2A:s ramverk för gröna aktier har tagits fram med rådgivning av Swedbank och Cicero har gjort en extern utvärdering av K2A:s verksamhet och klassificering av bolagets intäktsströmmar och investeringar.



Amastens vd storköper stamaktier i bolaget

Amastens vd Jan-Erik Höjvall har köpt 200.000 stamaktier i bolaget till ett värde av 1,3 miljoner kronor. Det framgår av Finansinspektionens insynsrapportering. Köpet gjordes under tisdagen till kursen 6,70 kronor per aktie. På fredagen sålde han 5 miljoner teckningsoptioner för 3 kronor styck till ett värde av 15 miljoner kronor.



Ferronordic slopar utdelningen

Mid cap-noterade fordonsbolaget Ferronordics meddelar att styrelse har beslutat att dra tillbaka det tidigare utdelningsförslaget om 4,25 kronor per aktie, till följd av covid-19. Det framgår av ett pressmeddelande.



Norska Pexip har genomfört nyemission inför börsnoteringen

Norska Pexip, som levererar teknik för videomöten, har genomfört en nyemission inför en notering på Oslobörsen, erbjudandet övertecknades mer än 20 gånger enligt bolaget. Emissionskursen var 63 norska kronor per aktie, vilket motsvarar ett marknadsvärde, före eventuellt utnyttjande av övertilldelningsoption, om 6,3 miljarder norska kronor. I emissionen tillförs bolaget 1.071 miljoner kronor, skriver Nyhetsbyrån Direkt.



ASTG köper Satsmission av Allgon

Teknikbolaget ASTG har tecknat avtal om förvärv av Satsmission av Allgon. Köpeskillingen består av 2,5 miljoner ASTG-aktier, vilket motsvarar ett värde om cirka 5,5 miljoner kronor. Detta framkommer av ett pressmeddelande.