Tveksam start på börsen

Tele2 toppar Large Caps vinnarlista med en uppgång på drygt 4 procent. Swedbank finns också med bland vinnarna, upp drygt 2,8 procent. Swedbank är också den aktie som är mest omsatt. Näst mest omsatt är Investor, upp drygt 2 procent.

Oslobörsen är i öppningen upp med 0,3 procent. Både Frankfurt DAX och Londonbörsen är upp med drygt 1 procent.

New York-börserna backade på tisdagen efter att Federal Reserve sänkt styrräntan med 50 baspunkter till 1,00 till 1,25 procent strax efter öppning. Dow Jones storbolagsindex stängde på ned 2,9 procent. S&P 500-indexet sjönk med 2,9 procent och Nasdaqs kompositindex minskade 3,0 procent.



USA-terminerna har under natten vänt uppåt i spåren efter att Joe Biden vann i nio delstater under nattens primärval under ”Super Tuesday”. Terminerna en indikerar en uppgång på drygt 1 procent när onsdagens handel inleds under eftermiddagen, svensk tid.

