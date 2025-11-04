Studio Ghibli till OpenAI: Sluta träna på våra verk

Brevet skickades av den japanska handelsorganisationen Content overseas distribution association (CODA) som bland annat representerar Studio Ghibli.

Studio Ghibli ligger bakom storfilmer som ”Spirited Away” och ”Min granne Totoro”. I samband med att Chat GPT lanserade sitt bildverktyg blev det populärt att AI-skapa bilder som skulle se ut som Studio Ghiblis verk.

Bland annat har Open AI:s vd Sam Altman hakat på trenden och har en profilbild på plattformen X som starkt påminner om Studio Ghiblis verk.