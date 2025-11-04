Realtid
Studio Ghibli till OpenAI: Sluta träna på våra verk

Hayao Miyazaki, medgrundare till Studio Ghibli. Arkivbild. (Foto: Chris Pizzello/AP/TT)
Nyhetsbyrån TT
Nyhetsbyrån TT
Uppdaterad: 04 nov. 2025Publicerad: 04 nov. 2025

Den japanska filmstudion Studio Ghibli ber Open AI att sluta träna sina AI-modeller på studions upphovsrättsskyddade material utan tillstånd, skriver Techcrunch.

Brevet skickades av den japanska handelsorganisationen Content overseas distribution association (CODA) som bland annat representerar Studio Ghibli.

Studio Ghibli ligger bakom storfilmer som ”Spirited Away” och ”Min granne Totoro”. I samband med att Chat GPT lanserade sitt bildverktyg blev det populärt att AI-skapa bilder som skulle se ut som Studio Ghiblis verk.

Bland annat har Open AI:s vd Sam Altman hakat på trenden och har en profilbild på plattformen X som starkt påminner om Studio Ghiblis verk.

