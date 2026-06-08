Stockholmsbörsen mot röd öppning

Stockholmsbörsen ser ut att inleda veckans handel med en tydlig nedgång, enligt IG Markets terminshandel.

Börsen väntas därmed ta rygg på de stora asiatiska indexen, som handlas nedåt.

Samtidigt stiger oljepriset efter helgens och morgonens attacker i Mellanöstern. Ett fat Nordsjöolja kostar drygt 97 dollar, en uppgång på omkring 5 procent hittills i dag.

I fredags stängde Stockholmsbörsens breda OMXS-index ner 0,6 procent. New York-börsen föll tungt efter oväntat stark jobbstatistik.