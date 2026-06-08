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Oljepriset stiger i handelns öppning

En oljepump i Bahrain vid Persiska viken. Arkivbild.
En oljepump i Bahrain vid Persiska viken. Foto: Hasan Jamali/AP/TT
Nyhetsbyrån TT

Nyhetsbyrån TT

Strax efter öppning har terminspriset på Nordsjöolja stigit 3,3 procent till 96,15 dollar per fat. Amerikansk WTI-olja kostar 93,58 dollar efter en uppgång på 3,4 procent.

Oljepriset steg i handelns öppning vid midnatt natten till måndagen. Detta efter en söndag med allt mer skärpt militärt läge.

Strax efter öppning har terminspriset på Nordsjöolja stigit 3,3 procent till 96,15 dollar per fat. Amerikansk WTI-olja kostar 93,58 dollar efter en uppgång på 3,4 procent.

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När handeln stängde i fredags låg priset på 93,09 respektive 90,54 dollar.

I helgen har flera attacker genomförts. Under söndagskvällen avfyrade sedan Iran robotar mot Israel som alla sköts ned. Detta sedan Israel attackerat den Iranstödda Hizbollahrörelsen i Libanons huvudstad Beirut.

Det iranska revolutionsgardet utlovar flera dagar av fortsatta attacker om Israel anfaller Beirut igen.

Innan kriget inleddes den 28 februari kostade oljan cirka 70 dollar.

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