Storbolag riskerar vite för vilseledande priser

I våras hotade Konsumentombudsmannen (KO) tio kända bolag med vite om sammanlagt 22 miljoner kronor för bristande prisinformation. Bolagen hade inte skött sig under reaperioden Black Friday, trots tidigare varningar.

Nu föreläggs sju andra bolag av KO: klädjätten H&M, prylkedjan Kjell & Co, nätbokhandeln Bokus, affischbolaget Desenio, möbelhandeln Home Furnishing Nordic, teknikkedjan Inet och vitvaruhandeln Tretti.

Om de inte bättrar sig i sin prisinformation riskerar de att få betala vite. Det sammanlagda vitesbeloppet uppgår till 8,6 miljoner kronor.

Enligt lagen måste ett företag som säljer en vara till nedsatt pris ange det tidigare lägsta priset som varan sålts för de senaste 30 dagarna före prissänkningen. Rabatter i procent eller kronor ska baseras på tidigare lägsta pris, inte något annat pris.