Black Friday är runt hörnet. Nu riskerar sju stora företag vite om de inte skärper sig och ger rätt prisinformation i sina erbjudanden, meddelar Konsumentverket.
Storbolag riskerar vite för vilseledande priser
Mest läst i kategorin
Inte längre sämst – Sverige klättrar i ekonomin
EU:s ekonomi växer snabbare än väntat i år, enligt EU-kommissionens nya höstprognos. Sverige klättrar i tillväxtligan. I vårprognosen siades om en uppgång med 0,9 procent i eurozonen och 1,1 procent i EU som helhet jämfört med året innan. Nu tror kommissionen i stället på uppgångar på 1,3 procent i eurozonen och 1,4 procent i hela …
Hetaste valfrågan – men hur många är utan jobb?
Arbetslösheten blir en av valets hetaste frågor. Och nya siffror visar på att den fortsätter att öka och att Sverige har den tredje högsta arbetslösheten i Europa. Men är det en rättvisande bild? Troligen inte, enligt Danske Banks chefekonom Susanne Spector. Andelen arbetslösa ökade till 9,0 procent av arbetskraften jämfört med 8,9 procent i september …
Största spannmålsskörden sedan 1984
Svenska bönder kan räkna hem den största spannmålsskörden på över 40 år i år, enligt Statistiska centralbyrån (SCB). Många grödor – inklusive höstvete, vårkorn och havre – rör sig nära rekordnivåer. För att hitta en större totalskörd av spannmål än i år – på 6,3 miljoner ton – får man gå tillbaka till 1984 enligt …
Nato ändrar sig om flygplan – kan öppna för Saab
En grupp Natoländer har stoppat inköpet av det amerikanska spaningsflygplanet Boeing E-7 sedan USA dragit sig ur samarbetet för att ersätta de nuvarande flygplanen. Det kan innebära en öppning för utmanaren Globaleye som tillverkas av den svenska försvarskoncernen Saab, rapporterar Dagens industri. Ett konsortium av åtta Natoländer, däribland USA och Nederländerna, beslutade i november 2023 …
USA:s finansminister flaggar för tullättnader
USA:s finansminister Scott Bessent säger i en intervju i tv-kanalen Fox att det kommer att komma flera tullbesked de närmaste dagarna. Han flaggar bland annat för lägre tull på kaffe och frukt. Att dela ut statens tullinkomster till medborgarna, något som president Donald Trump talade om häromdagen, är något som diskuteras, enligt Bessent, men att …
I våras hotade Konsumentombudsmannen (KO) tio kända bolag med vite om sammanlagt 22 miljoner kronor för bristande prisinformation. Bolagen hade inte skött sig under reaperioden Black Friday, trots tidigare varningar.
Nu föreläggs sju andra bolag av KO: klädjätten H&M, prylkedjan Kjell & Co, nätbokhandeln Bokus, affischbolaget Desenio, möbelhandeln Home Furnishing Nordic, teknikkedjan Inet och vitvaruhandeln Tretti.
Om de inte bättrar sig i sin prisinformation riskerar de att få betala vite. Det sammanlagda vitesbeloppet uppgår till 8,6 miljoner kronor.
Enligt lagen måste ett företag som säljer en vara till nedsatt pris ange det tidigare lägsta priset som varan sålts för de senaste 30 dagarna före prissänkningen. Rabatter i procent eller kronor ska baseras på tidigare lägsta pris, inte något annat pris.