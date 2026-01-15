Hon ska förenkla för AI i EU

EU-parlamentsledamoten Jörgen Warborn (M) hamnade i politisk storm kring förslag om enklare EU-regler på miljösidan.

Nu får partikollegan Arba Kokalari samma uppdrag när det gäller AI.

”Om Europa ska komma i kapp USA och Kina i teknikutvecklingen måste våra AI-regler ha bättre balans mellan innovation och skydd. Onödig byråkrati och motstridiga regler gynnar varken konsumenter eller företag”, skriver Kokalari i ett uttalande efter att ha utsetts till så kallad rapportör om de förenklingar som EU-kommissionen föreslog i november.

Där ingår bland annat förslag om fler undantag för småföretag och att vissa AI-regler ska börja gälla senare än tänkt.

Förenklingarna ingår i EU-kommissionens pågående satsning på minskad byråkrati. Oenighet om hur mycket som borde förenklas har dock lett till politiska gräl, vilket bland annat fick Jörgen Warborn att ta stöd från ytterhögern i EU för att få igenom sina förenklingsförslag i höstas.