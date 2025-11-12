Fortsatt höga varseltal på jobbmarknaden

Arbetsförmedlingens statistik om arbetslösheten är däremot osäker på grund av den nya a-kassan.

Närmare 6 200 personer varslades om uppsägning i oktober, vilket kan jämföras med nästan 5 700 samma månad i fjol, enligt statistik från Arbetsförmedlingen.

357 0000 var inskrivna som arbetslösa, vilket innebär färre än samma månad i fjol. Detta innebär att arbetslösheten har sjunkit från 6,9 till 6,8 procent.

Men Arbetsförmedlingen är osäker på om statistiken är jämförbar med tidigare siffror eftersom den nya a-kassan som infördes 1 oktober påverkar siffrorna.