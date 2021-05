Trygs samtliga myndighetsgodkännanden på plats

Alla relevanta tillsynsmyndigheter och konkurrensmyndigheter har nu godkänt Tryg och Intacts förvärv av RSA. Det innebär att Tryg är ett steg närmare att förvärva Trygg-Hansa och norska Codan och därmed bli Skandinaviens största försäkringsbolag. Det framgår av ett pressmeddelande.

Konkurrensmyndigheterna i Sverige, Norge, Danmark och Kanada gav sina godkännande under första kvartalet.

Det sista som ska ske före transaktionen kan räknas som fullständigt genomförd är att en brittisk domstol i London (High Court of Justice in England and Wales) ska ge sitt formella godkännande vid en domstolsförhandling. En process som förväntas pågå under tre veckor.

De 16 godkännanden har inkommit från följande länder: Sverige, Norge, Danmark, Storbritannien, Kanada, Brasilien, Bahrain, Irland, Luxemburg, Isle of Man och Guernsey.