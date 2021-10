Triton har etablerat en internationell padeljätte i det tysta

Ledap Group är namnet på en ny padelkoncern, som redan idag driver mer än 90 padelcenter med över 600 padelbanor. Det tillkännager riskkapitabolaget Triton som redan hunnit genomföra 30 förvärv och etablerat padelkoncernen i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Polen, Estland och Österrike.

Målet är att vid slutet av 2022 vara etablerad på fler än 200 platser och driva mer än 1700 padelbanor.

De största bolagen som ingår i nya padelkoncernen är We Are Padel (Sverige), Just Padel (Norge), Padel Club Finland, Padel Tampere och ProPadel (Finland), samt PadelZone (Österrike). Bolaget aviserar att flera ytterligare anläggningar har kontrakterats och kommer att öppnas under de kommande månaderna.

Urban Johansson, ägare av Swedish Padel Open, och Hernan Auguste, tidigare världsetta i Padel och före detta International Manager på World Padel Tour, har agerat rådgivare åt Triton under bolagets uppbyggnad och kommer ha aktiva roller inom Ledap framöver.