Tre tips om du vill börja investera i impact

Allt fler framgångsrika entreprenörer intresserar sig för att ge tillbaka till samhället. Den nya tidens filantroper vill engagera sig aktivt genom att investera marknadsmässigt, på sätt som långsiktigt ger bästa resultat mätt i impact snarare än pengar. En aktör som attraherar en ny typ av finansiärer är organisationen Help to Help som crowdfundar högre utbildning i Östafrika.

År 2010 landade Malin Cronqvist i Tanzania för att vara volontär under två månader, men hon upptäckte snart att hon ville arbeta mer långsiktigt i regionen. Behoven var enorma, men det fanns också en fantastisk potential i regionen. Snart insåg Cronqvist att utbildning var avgörande för att nå framgång.

Östafrika är attraktivt för allt fler företag i dagsläget. Det finns mycket naturtillgångar och ung arbetskraft här. Samtidigt pekar arbetsgivare ut bristen på högre utbildning som ett av de största hindren för tillväxt och utveckling, säger Malin Cronqvist.

Som ett exempel anger Cronqvist bristen på läkare i området:

I exempelvis Tanzania finns endast drygt 0,014 läkare per tusen invånare, medan Sverige har nästan fyra per tusen invånare. Enbart på Karolinska finns fler läkare än i hela Tanzania! Detta vill Help to Help bidra till att ändra.

Sagt och gjort, idag driver organisationen ett stipendieprogram för lovande högskolestudenter i Tanzania och Uganda och kopplar samman dem med lokala arbetsgivare för arbete. Hittills har snart 188 av de 535 studenter som antagits in i Help to Helps stipendieprogram hunnit ta examen, bland annat som just läkare, liksom lärare, ingenjörer, agronomer och många andra yrken. Inom ett år efter examen bidrar 85 procent av de utexaminerade studenterna till att hela familjens inkomst ökar. 59 procent av dem stödjer även sina syskons utbildning.

Ur frustration föddes idéen till transparent crowdfunding

Det var inte bara de stora behoven och potentialen som gav upphov till Help to Help.

Precis som för många andra entreprenörer kan inspiration till en affärsidé komma ur frustration. För mig var det frustrationen över den tidens skandaler och bristen på transparens i välgörenhetsbranschen. Jag tänkte “Hur svårt kan det vara?”, uttrycker Malin.

Det var inte bara Malin och hennes kollegor som kände sig frustrerade. Allmänhetens förtroende för välgörenhetsbranschen hade fått sig en rejäl törn. Som en utmanare till de stora aktörerna blev det avgörande för Help to Help att positionera sig och bygga förtroende genom att vara nytänkande, transparenta och ge personlig återkoppling. Men också genom att attrahera rätt typ av finansiärer.

Help to Helps stipendier finansieras genom crowdfunding från privatpersoner över en skräddarsydd webbplattform, samarbeten med företag och ett växande nätverk av framgångsrika entreprenörer som vill investera resurser effektivt och affärsmässigt - men med impact som resultat. Den nya tidens filantroper.

Vi kom i precis rätt tid. Ekonomin hade börjat återhämta sig efter finanskrisen, allt fler företag och entreprenörer började intressera sig för att ta samhällsansvar och att använda sina resurser för att göra skillnad - inte bara donera för att döva ett dåligt samvete.

En ny typ av filantropi växer fram

Den klassiska bilden av filantropi var länge att förmögna investerare skapade en stiftelse, satte in pengar som sedan distribuerades till organisationer som ansökte om medel utifrån i förväg uppsatta, statiska villkor. Denna scen håller emellertid snabbt på att förändras. Den tidigare så knivskarpa gränsen mellan filantropi och företagande har slätats ut, inte minst genom begrepp som socialt entreprenörskap och impact investment. Den nya tidens filantroper gör i större utsträckning resultatinriktade placeringar i organisationer eller bolag man tror på och där man kan engagera sig mer aktivt.

Vi ser ett växande intresse, inte minst från alla de IT-entreprenörer vars bolag gjort dem förmögna i en relativt ung ålder och som ser en tillfredsställelse i att aktivt ge tillbaka till samhället. Entreprenörer är ofta pragmatiska men ställer samtidigt krav på såväl impact relaterade som ekonomiska KPI:er och målsättningar, säger Cronqvist.

Från datavetenskap till miljösuccé

Abdalah Nyambi

En som ursprungligen tog examen i datavetenskap genom Help to Helps stipendieprogram var den drivne tanzaniern Abdalah Nyambi. Med utbildningen som språngbräda tog han snart steget över till egenföretagande. Hans stora dröm var att arbeta med insamling och återvinning av avfall, en sektor som i dagsläget är rejält underutvecklad i Tanzania.

Många bär mat och vatten i förpackningar och dunkar av plast här. Sedan hamnar plasten i hav och landområden som föroreningar, säger Abdalah Nyambi.

Miljöintresset materialiserades hos Abdalah i form av det egna företaget Preyo TZ, som idag växer så det knakar. Förutom offentliga och privata kunder i Tanzania har han även ett flertal kunder i Kina.

Det handlar om en passion för mig. Och allt gjordes möjligt tack vare stödet från Help to Help, lägger Abdalah Nyambi till.

Även om Help to Helps finansiärer och månadsgivare inte kommer att få egen finansiell återbäring på sina bidrag är de med och växlar upp utbildning, affärsverksamhet, miljöarbete och utveckling på ett högst konkret sätt. Deras resurser arbetar, effektivt och med tydliga resultat, om än i andra former än genom klassisk investering..

3 TIPS FÖR ATT LYCKAS MED INVESTERINGAR I IMPACT

Precis som med andra investeringar, bör du som givare eller finansiär utgå ifrån vad du är intresserad av, vill lära dig mer om och tror på. Brinner du till exempel för utbildning, miljö, sjukvård eller forskning? Och vilka geografiska marknader är du nyfiken på? Se på din investering i en organisation eller ett impact-bolag som en möjlighet att lära dig och få nya perspektiv - samtidigt som du gör något meningsfullt. Leta efter organisationer som kan visa på en tydlig “ringar på vattnet-effekt”. Om den samhällsmässiga effekten växer exponentiellt med tiden ökar värdet av din investering utan att du behöver lägga in mer resurser. Satsningar på i utbildning och teknik get ofta den typen av utveckling. Fundera över vilken risk du är beredd att ta - ett engagemang i en mindre aktör kan initialt upplevas som en större risk än i en större och mer väletablerad aktör. Personlig tillfredsställelse kan dock vara en anledning att välja en liten mindre entreprenörsdriven organisation där man troligen står för en ganska stor volym av bidragen. Man får dessutom en möjlighet att komma närmare organisationen och kunna bidra med idéer och erfarenhet.

För mer information om, och för att stödja Help to Help, se: helptohelp.se