Tre internationella priser till Alecta

Alecta belönades även i kategorien Innovation för sitt arbete tillsammans med den holländska pensionsförvaltaren PGGM. Samarbetet mellan Alecta och PGGM prisades även tidigare under hösten av den ansedda tidningen Structured Credit Investor med utmärkelsen Investor of the year.

Magnus Billing fick sin utmärkelse för sitt arbete med att göra Alecta till en av de bästa och mest hållbara pensionsförvaltarna i Europa. Ett av juryns utlåtande lyder:

Alecta follows a state-of the art investment approach, focus on sustainability and future investment topics, management of climate change risks; Mr. Billing is a pioneer in ESG investing with a proven track record.

– Det här är ett pris som hedrar hela vår organisation. Kapitalförvaltare liksom kundtjänst och kommunikation liksom controllers. Till syvende och sist är det en stark signal till våra kunder att de kan vara trygga med att vi tar hand om deras pensionssparande på bästa sätt, säger Magnus Billing i en presskommentar.

Redan förra året mottog Tony Persson, chef för Alectas ränteinvesteringar, priset för bästa arbete med Fixed Income vid IPE Awards 2019. 2020 uppmärksammas Alectas arbete med att skapa avkastning på kreditsidan, i år både av IPE och SCI.

– Vi inledde vårt samarbete med PGGM under våren 2020 och har, förutom att motta två priser, även genomfört tre affärer tillsammans. Den senaste var med JP Morgan. Det är innovation när den är som bäst – vi får ut kapital i samhället när det verkligen behövs och skapar samtidigt god avkastning till våra kunder, säger Tony Persson.

Enligt Tony Persson är det extra roligt att bli uppmärksammad just i kategorin innovation, något som vanligtvis inte förknippas med ränteförvaltning.

– I den lågräntemiljö som vi är i gäller det att hitta nya sätt att skapa bra avkastning, något som vår grupp på Alecta bevisligen är duktiga på. Det gynnar alla våra 2,6 miljoner kunder som får en fortsatt trygg avkastning.