Swedbanks nya advokater bytte sida

I tisdagens bokslutsrapport framkom att Swedbank anlitar den amerikanska advokatbyrån Quinn Emanuel som ett led i bankens hantering av den pågående penningtvättsskandalen. Sedan tidigare är Clifford Chance huvudansvarig byrå för att utreda bankens historiska verksamhet.

Exakt vilken roll som Quinn Emanuel kommer att ha i Swedbanks laguppställning är inte klart. Men byrån är främst känd för att ha sin spets inom processer och tvistlösning.

Det var också i den rollen som Quinn Emanuels namn blev känt i en annan penningtvättsrelaterad fråga med bäring på Norden, nämligen förberedelserna av en stämning mot Danske Bank.

Det var i januari 2019 som IMF Litigation Funding Services, som är en del av australienska IMF Bentham, meddelade att man inlett arbetet med att driva en juridisk process mot Danske Bank på uppdrag av aktieägare som drabbats av penningtvättsskandalen i den danska bankjätten. IMF:s roll är att samordna och finansiera den juridiska processen mot att man får en andel av en eventuell framtida vinst.

Till sin hjälp hade IMF anlitat danska advokatbyrån Njord – och Quinn Emanuel. Den amerikanska byrån fick stort utrymme i de presskommunikéer som skickades ut.

"NJORD Law Firm, Quinn Emanuel and IMF encourage all shareholders who acquired shares in Danske Bank during this period to register their interest as soon as possible", heter det bland annat i pressmeddelandet.

Stämningsplanerna fick stor medial uppmärksamhet. Financial Times underströk allvaret i planerna då Quinn Emanuel var inblandad, byrån beskrevs som en "heavy hitter" av tidningen. Det är inte underligt då Quinn Emanuel sedan tidigare engagerats i processer mot jättar som Volkswagen och Facebook.

Quinn Emanuel står fram till idag kvar som ombud under avsnittet på IMF:s hemsida som beskriver den kommande processen mot Danske Bank. Att byrån samtidigt anlitats som ombud av Swedbank fick flera ögonbryn att höjas på tisdagen.

Men enligt Swedbank har Quinn Emanuel inga pågående uppdrag med bäring på Danske Bank. Det bekräftas av William Burck, partner på Quinn Emanuel och en av talespersonerna för Washington-kontoret.

"Vi är inte längre involverade och har inte varit det sedan ett par månader", skriver han i en e-postkommentar till Realtid.

En företrädare för IMF bekräftar samtidigt att planerna på att driva en process i Danmark kvarstår men vill inte kommentera Quinn Emanuels roll mer än att byrån var inblandad i inledningen av processförberedelserna.