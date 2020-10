Swedavia: Återhämtning av flygresandet stagnerade under september

Totalt 643 000 resenärer flög via Swedavias tio flygplatser under september, vilket motsvarar en minskning med 83 procent jämfört med fjolårets 3 678 000 resenärer. Ny statistik från flygplatsoperatören Swedavia visar att inrikesresandet minskade i mindre omfattning än utrikesresandet, men att återhämtningen stagnerade under månaden. Efterfrågan på flygresor var därmed under perioden kvar på historiskt låga nivåer till följd av Coronapandemin, skriver Swedavias.

Antalet utrikesresenärer minskade med 6 procent till 369 000 jämfört med förra årets 2 553 000 369 000. Inrikesresandet i september minskade med 76 procent till 274 000 resenärer jämfört med fjolårets 1 125 000 inrikesresenärer.

– Under sommarmånaderna såg vi en försiktig återhämtning av flygtrafiken, men utvecklingen stagnerar i september med en svag efterfrågan på både affärs- och fritidsresandet. Osäkerheten kring restriktioner och utvecklingen av pandemin innebär en fortsatt stor osäkerhet om hur flygtrafiken kommer att utvecklas under de kommande månaderna och när återhämtningen kan ta fart, kommenterar Jonas Abrahamsson, Swedavias vd och koncernchef, i ett pressmeddelande.

– Den stora ovissheten innebär utmaningar under en lång tid framöver för svensk tillgänglighet, för svensk besöksnäring och alla branscher som är beroende av flyget, fortsätter han.

Resandet minskade med 3 procent till 403 000 i september jämfört med i fjol på Stockholm Arlanda Airport, med 85 procent till 95 000 resenärer på Göteborg Landvetter Airport och med 91 procent på Bromma Stockholm Airport. På Swedavias regionala flygplatser minskade antalet resenärer mellan 67 procent och 83 procent till 126 000 resenärer. Luleå Airport var den flygplats som klarade sig bäst under perioden.