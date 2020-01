Sverige i täten som kunskapsnation

En ny rapport från forskningsinstitutet European Centre for Policy Reform and Entrepreneurship (ECEPR), framtagen med stöd av Nordic Capital visar förekomsten av så kallad ”brain businesses” – företag som konkurrerar med verksamheter där de anställda måste ha extra goda kunskaper och tankeförmåga. Författaren Nima Sanandaji, som är chef för ECEPR, har i en omfattande jämförelse kartlagt 31 länder och 278 regioner i Europa utifrån hur många sådana jobb som finns per 1 000 personer.

Rapporten som publiceras för tredje året i rad visar att Sverige fortsätter vara en ledande europeisk kunskapsnation. Inget annat land i EU har en så hög koncentration av kunskapsintensiva arbetare som Sverige och om den nuvarande trenden fortsätter kommer Sverige även att bli det mest kunskapsintensiva landet i hela Europa. Sverige ökar sin andel avancerade jobb till 102 per 1 000 personer i arbetsför ålder – bara snäppet efter Schweiz som toppar europalistan med 106. Det framgår av ett pressmeddelande.

Samtidigt som Sverige ökar kraftigt finns det tecken på att Schweiz stagnerar. Om trenden håller i sig blir Sverige det land i hela Europa som har flest andel personer i arbetsför ålder med ett kunskapsintensivt jobb.

Annons

Annons

En förklaring som rapporten ger är att ekonomiska liberaliseringar och strategiska skattereformer, exempelvis näringsbetingade aktier (år 2002) och avskaffande av arvs-/gåvoskatt (2004) och förmögenhetsskatt (2007), har skapat en startup-kultur som gjort Stockholm till en nordisk miniatyr av Silicon Valley.

Bland våra nordiska grannländer har Danmark en tredjeplats och Finland en tiondeplats på listan. Norge ökar blygsamt, men i klart lägre takt än Sverige och ligger i år på plats tolv.

Tio i topp – The Europe’s Brain Business Jobs 2019

1. Schweiz

2. Sverige

3. Danmark

4. Nederländerna

5. Luxemburg

6. Storbritannien

7. Tyskland

8. Island

9. Irland

10. Finland