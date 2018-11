Svenska investerare mest optimistiska i världen

Svenska investerare bland de mest optimistiska i världen

Finans Svenska investerare tillhör de mest optimistiska i världen. De är också bäst på att placera i aktier, är mer aktiva och får bättre utdelning än de flesta andra investerare i världen. Det skriver kapitalförvaltaren Legg Mason i en ny rapport och enkätundersökning.

16 810 investerare i 17 länder, varav 1 000 i Sverige, i åldrarna 18–74 år har deltagit i Legg Mason Global Investment Survey 2018.

Två tredjedelar av svenskarna, 67 procent, ser optimistiskt på sina investeringar och sina investeringar det kommande året. Knappt en av tio, eller 7 procent, är bekymrade över sina investeringar och utsikterna de kommande 12 månaderna. Det svenska resultatet ska jämföras med 58 respektive 14 procent för samtliga tillfrågade i de 17 länderna. Bara något större andel amerikaner, 69 procent, är mer optimistiska än svenskarna.

Svenska investerare utmärker sig även med att placera mest i aktier. I genomsnitt har den svenska spararen 33 procent av sina tillgångar i aktier, detta att jämföra med på 24 procent för samtliga som tillfrågades.

Svenskarna är också aktivare än de flesta andra som investerar. Hälften uppger att det gör förändringar i sina investeringar var sjätte månad eller ännu oftare. I genomsnitt gör man 2,84 transaktioner per år. Motsvarande siffror för samtliga tillfrågade placerare är 39 procent och 2,3 transaktioner.

Svenskarnas intresse för börsen avspeglas även på andra sätt i undersökningen. 39 procent tror att utländska aktier erbjuder de bästa placeringsmöjligheterna under det kommande året medan 31 procent tror på svenska aktier. Fastigheter kommer på tredje plats med 28 procent.

Svenskarna är betydligt mer positiva till utländska aktier än investerare globalt, där 31 procent tror på utländska aktier och 32 procent på de egna inhemska aktierna. Lika många tror att fastighetsinvesteringar kommer att ge bäst utdelning.

Svenskarna är överlag optimistiska inför börsåret 2019. 62 procent tror på stigande kurser globalt och 65 procent på den svenska aktiemarknaden. Endast 12 respektive 17 procent tror på vikande kurser.

Bäst utsikter av alla marknader har Kina, enligt de svenska investerarna. 37 procent sätter landet främst, framför 33 procent för Europa, exklusive Storbritannien och 26 procent för USA.

Nordea tror på H&M

Fonder Nordea Fonder har gått mot strömmen bland institutionella svenska investerare och storköpt aktier i H&M det senaste året, skriver DI. Förvaltningschefen John Hernander säger till tidningen att han tycker att marknaden har en alltför negativ syn på klädjätten. ”Det här är kläder, det är inte biotech. Kläder köper kunder även i dåliga tider”, säger han.

Oscar Properties satsar på budgetbostäder

Fastigheter Bostadsutvecklaren Oscar Properties som är verksam i premiumsegment för bostadsrätter planerar att bredda sin repertoar genom en satsning på bostäder till lägre priser på tillväxtorter, rapporterar Dagens Industri och Omni Ekonomi.

Storbanker förbereder miljardflytt till Frankfurt

Finans Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley och Citigroup planerar att flytta miljardtillgångar från London till Frankfurt på grund av Brexit, rapportear Bloomberg och hänvisar till källor. Bankerna avvaktar de slutgiltiga villkoren för britternas EU-utträde men uppges vara beredda att öka sina balansräkningar i Frankfurt till omkring 250 miljarder euro, vilket är tio gånger mer än i dagsläget. Enligt Bloomberg utgör derivatkontrakt med EU-klienter en stor del av de aktuella tillgångarna.

Börsoro präglade fondsparandet under oktober

Fonder Under oktober månad noterade fonder ett nettoutflöde på drygt 9 miljarder kronor. Stora uttag gjordes från aktiefonder, medan korta räntefonder uppvisade betydande nettoinsättningar. Den samlade fondförmögenheten i Sverige minskade under månaden med 214 miljarder kronor och uppgick vid utgången av oktober till 4 190 miljarder, skriver Fondbolagens förening i ett pressmeddelande.

Alibaba slår rekord

E-handel Kinesiska e-handesjätten Alibaba slog sitt tidigare försäljningsrekord med råge under handelsjippot ”Singles day” på söndagen. Tidigare toppnoteringen på motsvarande 227 miljarder kronor tangerades 17.34 lokal tid. Enligt amrikanska CNBC kan de starka försäljningssiffrorna ge viss lättnad till investerare som oroas över minskad konsumtion i Kina till följd av det pågående handelskriget, rapporterar Omni Ekonomi.

Saudiarabien minskar oljeexporten

Råvaror Saudiarabien kommer att minska sin oljeexport med en halv miljon fat per dag i december jämfört med i november. Det rapporterar AFP efter de ledande oljeproducenternas möte under söndagen. Syftet är att bidra till att pressa upp priserna, som fallit tungt den senaste tiden.