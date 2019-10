"Stor framgång för Johnson"

Med 30 rösters marginal röstade det brittiska underhuset ja till att arbeta vidare med utträdeslagen – vilket behövde klubbas igenom för att premiärministern skulle kunna gå vidare med sitt brexitavtal. Det här innebär att parlamentet för första gången godkänt ett utträdesavtal med EU.

Kort senare röstade parlamentet om premiärminister Boris Johnsons planerade tidtabell för hur lagen ska hanteras i parlamentet. Johnson ville att arbetet skulle vara klart på bara tre dagar – en extremt snabb tidtabell för parlamentsledamöterna som fick det 110 sidor långa förslaget så sent som på måndagskvällen. Det gick inte parlamentet med på. Och vad som händer nu är oklart.

Boris Johnson har hotat med att helt dra tillbaka lagförslaget om tidsplanen inte klubbas igenom. I så fall vill han hellre försöka utlysa nyval, sade han inför omröstningen. Men om så verkligen också kommer ske är oklart.

Boris Johnson beklagade beslutet direkt efteråt. Men sade då ingenting om vare sig nyval eller om att dra tillbaka lagförslaget. I stället lyfte han fram att underhuset trots allt nu har sagt ja till avtalet.

I och med resultatet vid tisdagskvällens omröstningar blir det omöjligt att genomföra brexit med ett avtal den 31 oktober. Men det behöver inte betyda att det blir ett avtalslöst brexit. EU sitter nu med avgörandet i sin hand.

- Att omröstningen om lagstiftningspaketet om avtalet gått igenom med en större majoritet än väntat är ett stort genombrott och en stor framgång för premiärminister Boris Johnson. Brexit kommer senareläggas och det blir ingen avtalslös brexit, utan från brexitdatumet en övergångsperiod fram till den formella skilsmässan, tidigast i januari 2021, säger brexit-expert Rickard Ydrenäs till Realtid.

Tre gånger förde förra premiärministern Theresa May fram sitt brexit-avtal för brittiska parlamentet. Och hon var långt ifrån att få stöd och hade en stor majoritet emot sig.

Det omförhandlade avtalet har betydligt större stöd. Regeringen fick en majoritet med 30 ledamöter för Boris Johnsons Brexit-avtal om brittiska regeringens Brexit-avtal. Regeringen fick stöd av 329 röster mot 299. Det är ett oväntat stor segermarginal.

- En historisk framgång, som gör att Johnson sannolikt kommer vinna nästa val. Det kan bli nyval redan i höst. De brittiska parlamentarikerna tycker att avtalet är bättre än Mays avtal eftersom frågan om gränsen på Nordirland lösts på ett bättre sätt än i förra avtalet. Politikerna har också lyssnat på en majoritet av väljarna som vill att brexit ska bli av, ”to get it done" och är urless på brexit-frågan, säger brexitexpert Rickard Ydrenäs.

En omröstning hölls också om regeringens tidsplan för att ratificera lagpaketet.

I den omröstningen förlorade regeringen med 14 röster, med röstsiffrorna 308-322. Boris Johnson sa att han accepterade resultatet och kommer att diskutera med EU om nästa steg.

- Det innebär att Johnson inte vill bli politiskt fånge och bakbunden av parlamentet och påtvingad ändringar som regeringen inte vill ha. Istället vill han hellre ha en uppskjutning av brexit till senast 31 januari för att kunna driva igenom avtalet utan ändringar. Johnson skickade nu bollen över till EU-sidan som får avgöra hur lång brexit det blir. Sannolikt kommer EU-sidan göra som förra förlängningen och föreslå en flexibel brexit och sätta en bortre gräns för när brittiska parlamentet kan godkänna avtalet. Eftersom Boris Johnson föreslaget sista januari i ett brev i lördags kommer EU sannolikt föreslå det datumet, säger Rickard Ydrenäs.

Hur reagerar EU?

- EU-ledarna andas nu ut och håller tummarna för att kunna påbörja frihandelsförhandlingarna med Storbritannien. Att avtalet nu gått igenom är också en seger för EU:s förhandlingsmaskineri lett av Michel Barnier, som visat fingerspetskänsla i förhandlingarna.

Vad händer nu?

- Också Europaparlamentet ska rösta om avtalet och godkänna det. Nästa vecka är parlamentarikerna hemma och därför kommer parlamentet sannolikt inte kunna rösta. Därför blir det sannolikt ett kort uppskjutande av brexit med några veckor, säger Rickard Ydrenäs.

