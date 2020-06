Stark utveckling på Wall Street

Börsen i USA började veckans handel mycket starkt. Efter måndagens uppgång har S&P 500 hämtat tillbaka hela det ras som coronakrisen orsakade under våren. Så här slutade de amerikanska indexen: S&P 500 +1,2 procent, Nasdaq: +1,1 procent och Dow Jones: +1,7 procent.

Stefan Charette ny ordförande i Haldex

Creades tidigare vd Stefan Charette föreslås bli ny styrelseordförande i bromstillverkaren Haldex. Detta sedan AMF Pension, AFA försäkring, Athanase Industrial Partner samt Fjärde AP-fonden tagit kontrollen över bromstillverkaren Haldex. Bolagets vd Helene Svahn är den enda ledamot som föreslås till omval. Det skriver Dagens Industri.

Hedgefondernas resultat i maj: 1,5 procent

Snittavkastningen för en nordisk hedgefond var under maj månad 1,5 procent. Det visar data från analystjänsten Hedgenordic. Kategorin som helhet är för året ner med -2,1 procent. Topprankade under maj var fonderna Gladiator, Elementa, Atlant Protect och Nordic Cross. Brummer Multi Strategy, BMS, steg med 3 procent under maj, vilket var det bästa resultatet sedan 2005.

ISK-reglera kan komma att förändras

Regelverket kring ISK-konton kan komma att förändras. Som systemet är utformat nu kan inte alla sparare delta i alla emissioner och börsintroduktioner. ”Vi för en dialog med finansdepartementet om att man bör ser över regelverket”, säger Uran Funered, vd på Fondhandlareföreningen i Dagens Industri.

Världsbanken tror BNP faller med 5,2 procent

Enligt Världsbanken kan världens samlade BNP falla med 5,2 procent i år. Detta skriver Världsbanken i sin senaste uppdatering. Det skulle betyda den värsta krisen sedan 1870 och att 100 miljoner människor riskerar att hamna i extrem fattigdom, enligt en artikel från AFP.

Mer aktiv bostadsmarknad att vänta

Bostadspriserna håller sig på en relativt hög stabil nivå enligt statistik från Svensk Mäklarstatistik. Bostadsrätterna i hela riket gick i maj ned med i snitt 2 procent. Villorna har ökat i pris med 1 procent. Med tanke på coronakrisen förväntar sig Marcus Svanberg vd Länsförsäkringars fastighetsförmedling en mer aktiv marknad än senaste åren.

G5 Entertainment återköper aktier

Mid cap-bolaget G5 Entertainment, som utvecklar spel, ska inleda återköp av egna aktier. Det skriver bolaget i ett pressmeddelande. Bolagets innehav av egna aktier får inte överstiga 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget.

Blandad utveckling på de asiatiska börserna

Så är hade de asiatiska börserna utvecklat sig tidigt på tisdag morgon: Japanska Nikkei −0,7 procent, Shanghai +0,5 procent, Shenzhen +0,5 procent, Hang Seng: +1,3 procent och Sydkoreanska Kospi: −0,3 procent.