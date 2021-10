Sparande och Danmark boozt för Nordnet

Kundtillväxten för Nordnet de senaste tolv månaderna landar på 37 procent, och totalt har en bra bit över 1,5 miljoner nordiska privatpersoner valt Nordnet som plattform för sitt sparande.

Nischbankens kunder gjorde totalt 15,7 miljoner affärer under perioden, vilket är 16,5 procent fler än samma kvartal föregående år. Antalet avslut utanför kundernas hemmamarknad var 29 procent. Den årliga kundtillväxten på koncernnivå uppgår till 37 procent, där Norge och Danmark står för den högsta tillväxten med 54 respektive 80 procent. Den finska kundbasen har ökat med 32 procent de senaste tolv månaderna och Nordnets svenska kundbas växer med 13 procent. Det framgår av delårsrapporten.

– Vi växer fortsatt starkast utanför Sverige, där Danmark sticker ut med en kundtillväxt på hela 80 procent det senaste året, skriver Lars-Åke Norling i delårsrapporterns vd-ord.

Finansinspektionen meddelade i september Nordnet en vägledning om bruttosoliditetsgrad på 0,9 procent vilket innebär att Nordnet bör ha en bruttosoliditetsgrad på minst 3,9 procent. Vid utgången av tredje kvartalet hade Nordnet en bruttosoliditetsgrad på 4,4 procent, vilket således ligger väl inom den vägledning som meddelats. I syfte att optimera kapitalstrukturen med hänsyn till de regulatoriska kraven kommer Nordnet att emit-tera primärkapital i form av en så kalllad AT1-obligation. Beloppet för obligationen kommer att vara 400-600 miljoner kronor, och Nordnet beräknar att processen kommer att slutföras i november.

Finansinspektionens rekommendation kring begränsningar av bankers utdelningar löpte ut den 30 september. Enligt Nordnets utdelningspolicy ska 70 procent av vinsten utbetalas till aktieägarna, och hittills under 2021 har det delats ut 1,51 kr per aktie vilket motsvarar cirka 32 procent av vinsten för 2020.

– Vi ser att det finns utrymme för en extra utdelning under året, och avser att återkomma med ett förslag när utvärderingen av tillgängligt utrymme har slutförts, och i samband med detta kalla till extra bolagsstämma. Vår långsiktiga policy att dela ut 70 procent av vinsten står fast, skriver Norling.

Antalet sparare på Nordnets plattform per den sista september 2021 uppgår till 1 537 200 och nettosparandet under tredje kvartalet uppgår till 15,3 miljarder kronor. Sparkapitalet uppgår per den sista september till rekordhöga 728 miljarder kronor, en ökning med 52 procent jämfört med ett år tillbaka. Sparkvoten, det vill säga nettosparandet under året dividerat med sparkapitalet tolv månader tillbaka, uppgår till 21 procent.

De totala intäkterna under det tredje kvartalet uppgick till 794,8 miljoner kronor (617,1), vilket var bättre än Bolagets analytikerkonsensus som låg på 753 miljoner kronor.



Rörelsekostnaderna uppgick till 278,2 miljoner kronor (277,1), analytikerkonsensus var 286 miljoner kronor.



Rörelseresultatet före kreditförluster blev 516,6 miljoner kronor (340), väntat var 467 miljoner kronor.



Kreditförlusterna uppgick till 8,8 miljoner kronor (3,4), väntat var 9 miljoner kronor.



Rörelseresultatet blev 507,8 miljoner kronor (336,6), väntat var 458 miljoner kronor.



Nettoresultatet blev 409,5 miljoner kronor (277,4), väntat var 378 miljoner kronor. Resultatet per aktie blev 1,60 kronor (1,07).