Tyskland har fyllt på sina lager av fossil gas till 70 procent två månader tidigare än planerat. Detta är goda nyheter för alla som oroas för högre elpriser i vinter.
Välfyllda lager av tysk gas
Tillgången till fossil gas är avgörande för att försörja företag och hushåll i Tyskland med el och uppvärmning under vintersäsongen. Den tyska staten har därför satt upp som mål att gaslagren skulle vara fyllda till 70 procent senast den 1 november.
Men nu rapporteras att Tysklands gaslager redan ha passerat denna kritiska tröskel i slutet av augusti.
Oväntat snabb lagerpåfyllning
Ett allmänt tryck nedåt på gaspriserna på råvarumarknaden under sommaren har bidragit till den oväntat snabba lagerpåfyllnaden.
För svenska hushåll och företag är det goda nyheter, då det minskar risken för att höga gaspriser på kontinenten smittar av sig på elpriserna i Sverige.
EU och inte minst Tyskland – eurozonens största ekonomi – försöker sedan Ryssland inledde sitt fullskaliga anfallskrig mot Ukraina 2022 strypa inflödet av rysk gas.
Andelen av den gas som importeras som kommer från Ryssland har sedan 2021 fallit från cirka 45 procent till 19 procent i fjol, enligt EU-kommissionen. Men enligt statistikbyrån Eurostat ökade importen av rysk gas till EU igen under första halvåret 2025, räknat i kronor.
För att undvika prischocker
EU-kommissionen har även lagt fram ett förslag med en plan för att helt fasa ut importen av rysk gas till slutet av 2027, trots att flera länder – som Ungern och Slovakien – är beroende av ett stort inflöde av rysk gas.
Det har sedan den ryska attacken mot grannlandet Ukraina blivit avgörande för Tyskland och andra euroländer som är beroende av gas att bygga upp tillräckligt med reserver inför vintersäsongen – för att undvika de prischocker på elmarknaden som skakade om även svenska hushåll 2022.