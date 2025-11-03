De trodde sig kunna slå marknaden. Men Avanzas siffror visar något helt annat: aktiesparare går back medan fondsparare tjänar pengar.
Män förlorar tusenlappar – forskaren avslöjar varför
Under de senaste fem åren har sparare med enbart fonder i portföljen gjort en medianavkastning på 9,7 procent per år.
De som bara ägt aktier? Minus 1,3 procent.
Anders Anderson, docent på Handelshögskolan i Stockholm, ser ett tydligt mönster i sin forskning om börspsykologi.
”Den senare gruppen tar mycket risker, har underdiversifierade portföljer och köper och säljer ofta. Beteendet liknar mer gambling än sparande”, säger han till Dagens Industri
”Ung och otålig”
Typfallet?
En yngre man med låg utbildning och övertro på sina egna förmågor.
”En del av problematiken är att om man är ung och otålig vill man bli rik snabbt, och det enda sättet att kunna möjliggöra det är att satsa på någonting som snabbt skulle kunna stiga i värde. En fond är tråkig på det sättet”, förklarar Anderson.
Så många aktier krävs
För att få tillräcklig spridning behövs minst 50 till 100 olika aktier, enligt forskaren. Med några tusenlappar per aktie blir summan snabbt ouppnåelig för många.
Avanzas (börskurs Avanza Bank) sparekonom Felicia Schön bekräftar bilden.
”Det finns många som handlar aktier som är väldigt duktiga, men för gemene man ser vi ändå att äga en fond drar upp avkastningen”, säger hon.
Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.
