Höjda barnbidrag, sänkta skatter och två räntesänkningar. Swedbanks ekonomer räknar med rejäla tillskott i hushållskassan, både från Riksbanken och regeringen.
Swedbank spår rejäla tillskott i hushållskassan
Det behövs både och, säger Swedbanks chefsekonom Mattias Persson.
Svensk ekonomi fortsätter att hacka och det krävs nu åtgärder från såväl riksbankshåll som politiskt, anser de båda storbankerna Swedbank och SEB som på morgonen släppte nya konjunkturrapporter. Bedömningarna är likartade även om SEB bara tror på en räntesänkning.
Båda bankerna spår en fortsatt trög svensk ekonomi där hushållen håller igen.
Det behövs stöd för att få fart på tillväxten, säger Mattias Persson.75 miljarder
Han tror att regeringens höstbudget, som inte är färdigförhandlad ännu, kommer att rymma hela 75 miljarder kronor i ofinansierade satsningar. Det är historiskt sett ovanligt mycket.
Höjda barnbidrag, sänkta inkomstskatter, förlängt rotavdrag. Mer än hälften av alla de här 75 miljarderna kommer att gå för att stötta hushållen, tror han.
Hans bedömning är alltså att både regeringen och Riksbanken kommer att gasa på ekonomin ordentligt.
Men frågan är om ens det räcker, enligt Persson.
Jag skulle tydligt tycka att någon av dem kan behöva göra ännu mer.”Hushållen i centrum”
SEB gör ungefär samma bedömning om regeringens kommande budget för 2026.
”Med stor sannolikhet kommer hushållen stå i centrum inför valåret 2026 och störst tyngdpunkt på hushåll med låga och medelhöga inkomster. Ytterligare ett jobbskatteavdrag, sänkt skatt på pensioner och en förlängning av ROT-avdraget verkar mest troligt. Jämfört med de senaste årens budgetar kommer antagligen mer fokus också att riktas mot ökade bidrag”, säger SEB:s prognoschef Daniel Bergvall i ett pressmeddelande.